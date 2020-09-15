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Неприятный запах изо рта утром: как избежать

Неприятный запах изо рта утром: как избежать
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pexels.com
Избежать появления неприятного запаха изо рта утром может помочь простой способ – отказ от пищи за три часа до сна.

Этот способ назвал врач, специалист по уху, носу и горлу Эрих Фойгт в интервью британскому изданию Business Insider. По словам медика, люди часто не связывают свои поздние приемы пищи с неприятным запахом изо рта по утрам. Между тем, привычка поздно ужинать способствует зловонному дыханию утром, утверждает Фойгт.

"Люди, употребляющие пищу поздно вечером, сильно напрягают желудок ночью. Положение тела на плоской поверхности кровати способствует попаданию желудочной кислоты в пищевод во время процесса пищеварения, что вызывает неприятный запах во рту", - назвал причину врач.

Таким образом, способ покончить с отталкивающим «ароматом» изо рта по утрам может быть простым. Вот совет специалиста: старайтесь ничего не есть за три часа до сна, это позволит желудку переварить пищу до того, как вы отправитесь в кровать.

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Также Фойгт заметил, что особенно часто неприятный запах изо рта по утрам встречается у людей с хроническим заболеванием (воспалением) носовых пазух. Во время сна они начинают дышать через рот, а не через нос. Поэтому, если плохое дыхание утром становится постоянным явлением, нужно обсудить проблему и проконсультироваться с отоларингологом, поделился эксперт.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Запах изо рта.

Автор:

Телеграф
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