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Что можно пить при гастрите: польза капустного сока

Что можно пить при гастрите: польза капустного сока
Обновлено 12:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Сок представляет собой концентрат, где содержится много полезных веществ. Но у каждого вида сока есть свои свойства. Часто возникает вопрос по поводу людей с гастритом.

Как правило, свежевыжатые фруктовые и овощные соки менее полезны для организма, чем цельный продукт. А все из-за того, что они теряют клетчатку. Но есть исключение из правил. Расскажем, чем полезен капустный сок и почему он должен быть в рационе людей, страдающих гастритом с пониженной кислотностью.

Специалисты отмечают, что капустный сок облегчает процесс пищеварения. В нем содержится витамин U, марганец, йод, калий, натрий, магний и множество других веществ, важных для поддержания организма.

Такой напиток благоприятно влияет на стенки желудка и слизистой, поэтому его рекомендуют употреблять при гастрите с пониженной кислотностью. А все благодаря витамину U, который оказывает противоязвенное действие и защищает от болезней желудка. Он "ремонтирует" трещины и эрозии в слизистой, предотвращая повреждение стенок соляной кислотой. Но при обострении гастрита капустный сок пить не рекомендуется!

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Еще этот напиток помогает эффективно бороться с лишними килограммами, потому что нормализует обмен веществ.

Ранее мы писали о том, от чего стоит отказаться, дабы не заработать гастрит.

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Все по теме:

Напитки, Сок, Гастрит, Капуста.

Автор:

Телеграф
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