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"Двоюродная сестра" яблока: чем полезна груша

"Двоюродная сестра" яблока: чем полезна груша
Обновлено 12:19 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Скромная груша, возможно, не так популярна или изучена, как яблоко, но у обоих фруктов есть много общего с точки зрения их профиля питания и преимуществ для здоровья.

Груши отлично поддерживают здоровье Вашего кишечника. 

Фрукт содержит растворимую и нерастворимую клетчатку, которые очень необходимы нашему организму. Нерастворимая клетчатка нужна для поддержания оптимального здоровья кишечника. Также, нерастворимая клетчатка поможет защитить кишечник от проблем с пищеварением(несварения, запоров, вздутия живота).

Помощь при борьбе с окислительным стрессом.

Груши обладают антиоксидантными свойствами благодаря содержанию витамина С, который хорошо нейтрализирует вредные молекулы - свободные радикалы.

Помощница в предотвращении диабета.

Предиабетики и диабетики спокойно могут налегать на груши и не бояться о содержании сахара в них. Исследования показывают, что груши не повышают уровень сахара в крови, даже если их употреблять в больших количествах.

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Сердцу тоже польза.

Некоторые фитонутриенты, содержащиеся в грушах, такие как антиоксидант глутатион, могут помочь защитить от высокого давления и инсульта.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Польза, Груша.

Автор:

Телеграф
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