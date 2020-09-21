Постоянно трескаются? Не беда: как правильно увлажнять губы

Если губки уже не напоминают нежный розовый бутон, да еще и доставляют дискомфорт, пора разобраться в причинах.

Ухоженные и соблазнительные губы – обязательное условие модного в этом сезоне нюдового макияжа. К сожалению, кожа губ очень тонкая, лишенная естественной обильной смазки, поэтому нуждается в особом уходе.

Чем можно испортить кожу губ

Помады, бальзамы и блески делают нас красивыми, но могут пересушить губы, вызвать шелушение. Если в составе любимых средств есть минеральные масла или это матовые покрытия, лишенные жира, будьте осторожны.

Для тонкой кожи губ опасны морозы, пересушенный воздух, ветер, перепады температур. Именно с приходом холодов губы могут резко измениться. Прикусывать, облизывать на морозе и обдирать «шелуху» с губ крайне вредно: так они будут заживать дольше.

Ухудшает состояние губ и плохой уход, умывания с применением жесткой нефильтрованной воды.

Курение и сочные, увлаженные губы – понятия несовместимые. Вредная привычка быстро старит кожу: появляются морщинки вокруг рта, «вымывается» его цвет.

Трескаться и пересыхать губы могут и из-за сильного солнца: от ультрафиолетового излучения нужно защищаться.

Естественные процессы старения и генетика тоже усугубляют ситуацию, но и на них можно найти управу.

Спасаем красоту губ

Важно восстановить микроциркуляцию крови в тканях. Подойдут легкие домашние скрабирования засахаренным медом, молотым кофе с добавление базового масла, перемолотыми абрикосовыми или виноградными косточками с вазелином.

Практикуйте массаж губ старой мягкой зубной щеткой с добавлением любимого уходового масла.

Гимнастика для губ полезна для поддержания тонуса и насыщения тканей кровью: распевки гласных «а-э-и-о-у», уточка и растягивание губ в улыбке, круговые движения губами по часовой стрелке.

Небольшой лайфхак: во время поездки за рулем или выполнения домашней работы зажимайте между губами небольшой клинообразный колпачок от спрея для носа. Держите его столько сколько сможете: это расслабит губы, разгладит мелкие морщинки вокруг рта, сделает их более объемными.

Используйте натуральные гигиенические помады на основе масел и воска, наносите на губы питательный жирный крем, масло кокоса, жожоба, вечерней примулы. На солнце защищайте нежную кожу УФ-бальзамами.

Аккуратно снимайте помаду с губ: не трите их мылом и спонжами. Нанесите на губы мягкое средство для снятия макияжа, дайте ему поработать и нежно смойте салфеткой. Делайте для губ маски из пищевых продуктов: творог, бананы, мед, топленое масло, помидоры.

В борьбе за увлажненную и гладкую кожу губ важно здоровое питание. Избыток фастфуда, малое количество жидкости, белка, клетчатки плохо сказываются на их виде. Рекомендовано употребление жирной рыбы, грецких орехов, семян тыквы, льняного и оливкового масел, зеленых овощей, листовых салатов, всех видов капусты.