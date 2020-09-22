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Землю накроет мощная магнитная буря: названа дата

Землю накроет мощная магнитная буря: названа дата
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Конец сентября 2020 года прям "радует" количеством магнитных бурь, так что метеозависимым стоит быть наготове.

Первая в сентябре 2020 года магнитная буря прогнозируется на 6 сентября. И до, как минимум 22 сентября, ситуация оставалась спокойной, однако конец месяца преподнес "сюрприз".

Согласно прогнозу, наибольшая активность будет наблюдаться с 25 по 28 сентября,а самая сильная магнитная буря припадает на 27 сентября. Октябрь же обещает быть спокойным и не будет огорчать нас частыми и сильными магнитными бурями.

Реакциями организма на магнитные колебания могут являться головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма. Однако ученые утверждают, что лишь 10% от всего населения земного шара, чувствительны к магнитным бурям. 

Если Вы относитесь к числу метеозависимых, то советуем Вам заблаговременно запастись лекарствами от головной боли, ограничить потребление кофе и энергетических напитков, а от спиртного отказаться вообще. Больше пейте чистой воды. Не пренебрегайте чаями, компотами, травяными смесями, цикорием.

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Также постарайтесь уменьшить количество поездок в общественном транспорте. Постарайтесь провести больше времени на свежем воздухе и меньше взаперти.

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Здоровье, Луна, Магнитная буря, Прогноз.

Автор:

Телеграф
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