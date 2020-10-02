Подкачают пресс и ягодицы: Анита Луценко поделилась крутыми упражнениями для дома (Видео)

Профессиональный тренер Анита Луценко показала подписчикам простые упражнения для ягодиц и пресса в домашних условиях.

Украинская спортсменка, главный инструктор в шоу "Зваженi та щасливi", а также эксперт по правильному питанию Анита Луценко очень часто делится на своей официальной странице в Инстаграм спортивными программами, которые помогают женщинам обрести стройную фигуру и уверенность в своей красоте.

Недавно Анита выложила небольшой комплекс из четырех упражнений для ягодиц и пресса, которые можно повторить всего за полчаса и в домашних условиях.

"1. Ягодицы 20 раз 3 подхода

2. Мах назад 20 раз на каждую 3 подхода

3. Трицепс 10 раз 3 подхода

4. Пресс 20 раз 3 подхода", - подробно расписала Луценко в своем посте.

View this post on Instagram A post shared by Anita Lutsenko (@anitasporty) on Oct 1, 2020 at 6:35am PDT

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