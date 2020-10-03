Лучше любой косметики: ТОП продуктов для красоты и молодости кожи

Сколько бы вы не подпитывали свою кожу снаружи дорогими кремами и процедурами - результат будет напрасным, если не подкармливать ее изнутри.

Какие же продукты необходимы для того, чтобы наша кожа сияла и как можно дольше была молодой? Предлагаем нашим читателям ТОП продуктов питания, полезных для нашей кожи лица и продления ее молодости.

Орехи

Орехи содержат много витамина Е и коэнзима Q10, которые возобновляют и питают клетки кожи. Коэнзим Q10 вырабатывается самостоятельно, но после 30 лет его выработка значительно снижается. Витамин Е защитит открытую кожу лица от солнца и токсинов.

Темный шоколад (70% и более) и какао

Своим преображающим воздействием на кожу они обязаны антиоксидантам и энзимам, которые омолаживают организм на клеточном уровне, плюс - улучшают выработку "гормонов счастья", что также отражается на внешнем виде наилучшим образом.

Яйца

Они богаты кальцием и лецитином, предотвращающими быстрое старение кожи.

Куриное мясо

Является идеальным источником белка, улучшает общее состояние кожи и участвует в регенеративных процессах.

Рыба

Рыба содержит витамины группы В, витамины А, D, Е - они благоприятно воздействуют на состояние волос, ногтей и кожи. Ешьте лосось, сельдь, сардины и скумбрию как можно чаще.

Оливковое масло

Употребление этого масла питает лицо влагой, что повышает упругость кожи и тормозит процессы старения.

Черника и ежевика

Эти антиоксидантные ягоды снимают воспаление, нормализуют уровень холестерина, а также способны восстанавливать поврежденные клетки, поврежденные морщинами клетки кожи в том числе.