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Стоит ли жить в паре только ради детей и как при этом быть счастливым? Совет известного психолога

Стоит ли жить в паре только ради детей и как при этом быть счастливым? Совет известного психолога
Обновлено 12:18 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Стрессы, быт и ссоры со временем разрушают даже самые крепки отношения. Процент разводов в Украине зашкаливает - только официально разводятся 4 из 5 пар. Пандемия коронавируса и жесткий карантин стали дополнительными факторами, которые, по словам специалистов, приведут к новой волне распада семей по всему миру.

Как сохранить семью и что делать, если пара живет только ради детей? С этим вопросом "Телеграф" обратился к именитому психологу Роману Мельниченко.

"Легкого ответа на этот вопрос нет, потому, что многие семьи живут ради детей, и для них это нормально. Они договариваются, что мы живем ради детей, но у каждого из них – своя личная жизнь. Как бы общество их не осуждало – это нормально, если пару это устраивает", - говорит семейный психолог.

"Если же пара хочет быть еще и сексуальными партнерами – то это не правильно. Тут вопрос в решении самой пары. Как я уже сказал, для некоторых это абсолютно нормально. Просто воспитывать вместе детей, без сексуального подкрепления. Жить просто, как сожители. Важный момент: если вы хороший отец, то вы – остаетесь таковым и после развода. Та же история и с матерью. И ничего в этом смысле не меняется, потому что родительские функции никак не связаны с половыми отношениями. То, какой я муж, не означает – то, какой я отец. Отношения между партнерами напрямую не связаны с тем, как мы реализуем свое материнство или отцовство", - подчеркнул Роман Мельниченко.

Семья или друзья: что делает человека счастливее

Если Вы не понимаете, почему у Вас не получилось построить нормальные отношения с партнером, предлагаем Вам ознакомиться с этими 4 признаками. Возможно, в этих причинах Вы найдете ответ на свой вопрос и разберетесь в себе.   

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Семья, Психология, Роман Мельниченко.

Автор:

Телеграф
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