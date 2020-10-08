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Одышка, диарея, боли? Какие симптомы отличают коронавирус от простуды и гриппа

Одышка, диарея, боли? Какие симптомы отличают коронавирус от простуды и гриппа
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф
Лихорадка, насморк, головная боль, потеряли обоняние или вкус - ваш гид по различению трех схожых болезней.

Потеря обоняния и вкуса у зараженных COVID-19 отличается от аналогичных проблем, которые люди испытывают при сезонных вирусных заболеваниях. 

Национальная служба здравоохранения Англии выпустила онлайн-советы и руководство по Covid-19, чтобы различать три типа заболеваний, которые, как надеются эксперты в области здравоохранения, помогут людям понять, есть ли у них болезнь, от которой они, скорее всего, отмахнулись в прошлом году, но которую в этом году они могут подумать, что им нужно самоизолироваться или пройти тест на коронавирус.

И так, следует различать три разных заболевания: коронавирус, грипп, простуда.

Коронавирус или Covid-19

Наиболее частыми симптомами коронавируса или Covid-19 являются лихорадка - температура 37,8 ° - новый постоянный кашель (обычно сухой) и потеря чувства вкуса и/или запаха. Пациенты также могут иногда страдать от утомляемости, ломоты и болей, боли в горле, головных болей и одышки. Диарея и насморк или заложенность носа случаются редко. Симптомы могут варьироваться от легких до тяжелых.

Грипп

Грипп чаще всего состоит из лихорадки, усталости, сухого кашля, болей и головных болей. Иногда у пациентов возникает насморк, заложенность носа или боль в горле. Иногда у детей может возникнуть диарея. Обычно при гриппе нет чихания, но может развиться сильная одышка. Симптомы обычно проявляются быстро.

Простуда

Наиболее частыми симптомами простуды являются чихание, ломота и боли, насморк или заложенность носа и боль в горле. Может возникнуть легкий кашель. Иногда бывает утомляемость, редко бывает жар или головные боли. Простуда не вызывает диареи. Национальная служба здравоохранения заявляет, что симптомы простуды обычно появляются постепенно.

К слову, пандемия ударила по Британии в полную силу - там уже почти 550 тысяч случаев с более чем 40 тысячами летальных исходов, в то время как в Украине пока около 245 тысяч случаев с порядка 4,7 тысяч смертей.

При этом, британцы смогли добиться существенного падения смертности:

Напомним, Коронавирус зимой может распространяться быстрее: советы врача, как уберечь себя.

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Карантин, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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