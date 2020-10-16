Скачать
Пятница, 16.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Полиция час игнорировала вызов: эксклюзивные подробности убийства отцом 6-летнего ребенка в Киеве
Полиция час игнорировала вызов: эксклюзивные подробности убийства отцом 6-летнего ребенка в Киеве
Выживший в катастрофе Ан-26 курсант Золочевский рассказал, продолжит ли учебу
Выживший в катастрофе Ан-26 курсант Золочевский рассказал, продолжит ли учебу
В Украине почти 6000 новых случаев COVID-19: больше 20 умерших только в Киеве
В Украине почти 6000 новых случаев COVID-19: больше 20 умерших только в Киеве
В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя
В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя

Врач спокойно общался с соседями, хотя знал про свой COVID: журналистка рассказала о смерти отца

Врач спокойно общался с соседями, хотя знал про свой COVID: журналистка рассказала о смерти отца
09:26 Сегодня Телеграф
Откровенный пост растрогал пользователей сети

Руководитель проекта "Таємниці ДНК" на канале СТБ Юлия Рудникова потеряла отца. Обширный рассказ журналистки вызвал активное обсуждение в социальной сети.

"Ушел из жизни мой отец. Бориса Ивановича, которого уважал весь город, больше нет. Это звучит как-то не понятно и я до конца не осознаю, что эти три дня я говорю о нем в прошедшем времени. Его забрал коронавирус и человеческая подлость, обитающая по соседству", - пишет Рудникова в Facebook.

"Папа заменил отца моему сыну, когда погиб мой муж. Он проявлял невероятную заботу о нас и несказанно гордился (не хвастался!, а именно гордился!) нашими успехами, показывал фотки и смотрел все мои передачи, гордо рассказывая знакомым финал, о котором знал только он", - делится журналистка.

По словам автора, в последнее время ей часто приходилось бывать в Ахтырке Сумской области, где и жил отец. "Карантин нас сильно сблизил. Папа с удовольствием приходил на чашечку кофе, сразу спрашивал: чем помочь , дочка? Сильно переживал, что я на костылях и всячески поддерживал. Он с огромной радостью приносил в час ночи мне сало с черным хлебом, когда я нежданно - негаданно приезжала в родной город. А утром - горячий суп в бидончике. И мы сидели, и мы говорили обо всем, обсуждали политику и моих героев. Он меня любил. И я его тоже. Мы все его любили".

"Он заболел в конце сентября. Поначалу практически бессимптомно. Чувствовал запах и вкус, высокой температуры не было. Появилась только слабость. На вопрос, с кем общался, говорил, что тесно - только с соседом по площадке, врачом Меняйло Виктором Сергеевичем. "Но ведь у Виктора Сергеевича же все в порядке!, - оправдывался отец. - Если бы что-то было, он бы мне обязательно сказал!". Папа ошибался. Потому что ему всегда хотелось видеть в людях лучшее и верить в такую же Совесть, как и у него самого.

У Виктора Сергеевича, как выяснилось позже, коронавирус уже был. Нам это сообщили врачи, которые лечили папу. Однако "врачу" это отнюдь не мешало выходить на площадку в общий коридор и общаться с отцом без маски. Отец, будучи уверенным в том, что коронавируса в доме нет, доверчивая и открытая душа, продолжал убеждать себя в том, что у него обычная простуда, которая скоро пройдет. Но в то же время стал предельно аккуратным: не выходил из дома без надобности. А если выходил, - то только в маске и держал дистанцию.

Поражает то, что "врач" никого не предупредил, что вирус уже пришел в дом, что надо срочно сделать КТ всем, кто чувствует себя плохо, а также тесты всем контактным. "Врач", дававший клятву Гиппократа, не посчитал нужным признаваться в этом, скрыл свой диагноз от всех, пересидел несколько дней дома, и снова начал появляться на улице без маски. Никто ничего не знал...

У отца тихо и коварно развивалась двустороняя пневмония. И мы убедили его сделать КТ и тест. Но было слишком поздно. Через неделю "лечения" в инфекционном отделение городской больницы у него случился инсульт, которого он не вынес. Он звонил мне и кричал, задыхаясь: "Дочка, я умираю...", - пишет Руднева.

При этом она подробно рассказала об инфекционном отделении: "Это средневековье. Вместо туалета - ведро. Выходить нельзя. Окна не открываются. Воды нет. Ближайший Тростянец, где условия лучше, людей принимать перестал. Мол, у нас все переполнено, больных ложить некуда, ожидайте".

"Я выла на всю квартиру от бессилия и ужаса. Мы куда-то звонили, просили, умоляли, доставали лекарства и пытались сделать хоть что-то. Спасибо друзьям, которые помогали в любое время суток. Я мчалась ночью в Ахтырку на всех парах (через три дня после своей операции на ноге), полуходячая, с палочкой, в надежде, что я сейчас как приеду и как всем дам парла... Но я не успела. Папа умер ночью. Очень тяжело и мучительно. Он задыхался, кислородная маска не помогала, начался инсульт. Его вначале парализовало частично, потом отпустило, потом снова парализовало.

Мы похоронили его в закрытом гробу в присутствии моей семьи. Я никому ничего не рассказывала и не сообщала. У меня просто не было слов. За эти три дня мне позвонил, наверное, весь город. Все выражали соболезнования нашей семье и пытались найти слова утешенья. Они несли цветы на кладбище или просто оставляли их возле подъезда. Не позвонили только наши соседи. Потому что Совесть и Порядочность - это не про них", - делится журналистка.

Как сообщал "Телеграф" в начале октября умер врач-инфекционист Иван Венжинович, который стал символом борьбы против коронавируса в Украине. Его семья даже не получит консультацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Врачи, Ахтырка, Коронавирус, Юлия Руднева.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин повел себя недостойно: в Кремле назревает угроза дворцового переворота
02 В Нагорном Карабахе в упор расстреляли полсотни военных из Азербайджана: жуткие подробности боя
03 Женщины оголили грудь в поддержку финского премьера (фото)
04 Харьков попал в "красную зону": что это значит и какие ограничения введут
05 Хомчак женился на скандальной чиновнице, младше его на 24 года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Врач спокойно общался с соседями, хотя знал про свой COVID: журналистка рассказала о смерти отца
Врач спокойно общался с соседями, хотя знал про свой COVID: журналистка рассказала о смерти отца
&quot;Даже не представляете, сколько сейчас людей болеет&quot;: известный врач встревожил данными про коронавирус в Украине
"Даже не представляете, сколько сейчас людей болеет": известный врач встревожил данными про коронавирус в Украине
Сильное похолодание и дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец недели
Сильное похолодание и дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на конец недели
Праздник 16 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Праздник 16 октября: главные приметы и что категорически запрещено делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь