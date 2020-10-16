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Пятница, 16.10.2020
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Подруга Дмитрия Стужука заболела коронавирусом (фото)

Подруга Дмитрия Стужука заболела коронавирусом (фото)
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф Фото: instagram - Анна Алхим
Подруга умершего Стужука заболела на COVID-19.

Известная блогерка из Днепра Анна Алхим получила положительный результат теста на коронавирус. Ранее девушка выкладывала совместное фото с умершим Дмитрием Стужуком.

Об этом девушка сообщила в своем Инстаграме.

По словам Анны, утром, 16 октября, у нее подтвердили коронавирус. Болезнь протекает в легкой форме и она чувствует себя хорошо. Правда, вчера у нее болело горло, а сегодня глаза.

Медики ей сказали, что болеет она уже долго. Хотя все это время никаких симптомов у нее не было.

 
 
 
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Дима Покойся с миром.. Соболезнование твоей семье..

SS-18(@anna_alkhim)がシェアした投稿 -

Девушка предположила, что могла подхватить заболевание в столице или Харькове, так как много ездила.

Ближайшие 14 дней ей предстоит провести на самоизоляции. Блогер шутит, что сторис в Инстаграме теперь станет больше.

Читайте также в материале "Телеграф": В Украине продолжает ухудшатся ситуация с коронавирусом.

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Все по теме:

Анна Алхим, Covid-19, Дмитрий Стужук.

Автор:

Телеграф
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