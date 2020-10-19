Спасение от коронавируса: как правильно выбрать защитную маску и мыть руки

Тщательно мыть руки при первой возможности и носить защитную маску призывают медики украинцев в условиях роста заболеваемости коронавирусом.

Для защиты от COVID-19, а также других опасных инфекций Всемирная организация здравоохранения призывает регулярно обеспечивать чистоту рук. Мыть их советуют водой с мылом в течении 40-60 секунд. Тереть руки нужно со всех сторон не только ладони, но и с тыльной стороны, обязательно мыть между пальцами. После мытья специалисты советуют тщательно высушивать кожу рук, а если у вас нет доступа к мылу и воде, напоминают о восможности протирать руки средствами на спиртовой основе.

В ВОЗ также напоминают, что чистые руки могут уберечь не только от коронавируса, пандемию которого сейчас переживает мир, но и от массы других опасных инфекций. Еще один способ защитить себя, о котором неустанно напоминают медики, это ношение масок. При их выборе главное, на что нужно обратить внимание, насколько хорошо тот или иной тип маски предотвращает распространение микрокапель. Самыми продвинутыми оказались, по данным Университета Дьюка в США, маски модели №95, на втором месте по эффективности - хирургические маски, а "бронза" у масок из полипропилена. Ученые также отмечают, что и маски из трикотажной и хлопчатобумажной ткани способны сдерживать значительное количество микрокапель.

С учетом того, что эпидемия длится уже несколько месяцев, в ношении масок появились свои тренды. К примеру, сейчас магазины предлагают утепленные модели, которые помогают не столько бороться с распространением вирусов, сколько согревают.