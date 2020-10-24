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Лечение коронавируса с помощью плазмы оказалось неэффективным? Выводы ученых

Лечение коронавируса с помощью плазмы оказалось неэффективным? Выводы ученых
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Плазма, взятая из крови людей, вылечившихся от COVID-19, и переданная людям, больным этим заболеванием, не снижает их шансы серьезно заболеть или умереть.

К такому выводу пришли индийские ученые, исследование которых, проведенное по всей Индии и опубликованное в медицинском журнале BMJ Friday, показало, что "плазма выздоравливающих продемонстрировала ограниченную эффективность".

В качестве потенциального лечения пациентов с COVID-19 средней степени тяжести, особенно в местах, где лабораторные возможности ограничены, исследование, проведенное по всей Индии и опубликованное в медицинском журнале BMJ Friday, показало, что «плазма выздоравливающих продемонстрировала ограниченную эффективность».

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Но исследователи заявили, что в будущих исследованиях можно будет изучить использование только плазмы с высоким уровнем нейтрализующих антител, чтобы увидеть, может ли это быть более эффективным.

Имея несколько полезных методов лечения и не имея лекарства или вакцины, страны изо всех сил пытаются найти способы снизить серьезность нового коронавируса.

Одна из идей заключалась в том, чтобы собрать выделенные антитела пациентов, которые плавают в плазме - жидком компоненте крови, - а затем ввести их в кровь человека, борющегося с инфекцией.

Впервые этот метод был опробован против дифтерии в 1892 году, и было показано, что он помогает ускорить выздоровление от лихорадки Эбола и атипичной пневмонии, которые вызываются тем же семейством патогенов, что и новый коронавирус.

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Недавно проведенные обсервационные исследования показали, что плазма выздоравливающих может быть полезной.

Но в ходе рандомизированного клинического испытания, проведенного в десятках государственных и частных больниц по всей Индии, исследователи обнаружили, что она не смогла снизить смертность или остановить прогрессирование COVID-19 до тяжелой степени у пациентов с умеренными заболеваниями.

Как проходило исследование:

Ученые задействовали 464 взрослых пациента со средним возрастом 52 года, случайным образом разделенных на две группы.

Контрольной группе из 229 человек был предоставлен нормальный лучший стандарт стационарного лечения, в то время как 235 человек получили два переливания плазмы выздоравливающих, а затем получили лучший стандарт стационарного лечения.

Через 28 дней 44 (19 процентов) участников в группе плазмы и 41 (18 процентов) в контрольной группе прогрессировали до тяжелого заболевания или умерли по любой причине.

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Когда они ограничили сравнение пациентами, которые получали плазму с определяемыми уровнями антител, результаты были такими же, говорят авторы.

Однако они обнаружили, что использование плазмы выздоравливающих, по-видимому, улучшило разрешение одышки и усталости и привело к более высокой конверсии в отрицательный результат для вируса - признак его нейтрализации антителами - через 7 дней.

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Исследование, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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