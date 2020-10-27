Не только йогурт: какие подвиги совершил доктор Стамен Григоров

27 октября Google посвятил дудл, на котором изображен человек в окружении чашек с кисло-молочными продуктами, доктору Стамену Григорову. Именно этот ученый первым обнаружил бактерию бациллус булгарикус, необходимую для брожения йогурта, и причастен к созданию первой вакцины от туберкулеза.

Стамен Григоров родился в Болгарии 142 года назад, изучал биологию в Монпельере (Франция), а медицину в Женеве (Швецария), где работал главным ассистентом известного во всем мире бактериолога - профессора Леона Масолла.

В то время было проведено международное анкетирование в целях исследования количества долгожителей в возрасте ста и старше лет и их относительной доли в численности населения каждой страны. Оказалось, что больше всего таких людей живет в Болгарии. Была выдвинута гипотеза о том, что на продолжительность жизни влияет болгарский йогурт, который активно употребляют в пищу в стране. Стамен Григоров занялся изучением молочнокислой бактерии, нужной для сквашивания молока. Долгие часы проведенные в лаборатории привели к тому, что в 1905 году доктор впервые обнаружил и изолировал под микроскопом молочнокислую палочку.

Сейчас этот микроорганизм имеет официальное название "Lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus Grigoroff 1905". За свое открытие Григоров получает почетный диплом и премии в Университете Женевы и Институте Луи Пастера. Он отклоняет предложение занять пост ведущего специалиста в Женеве и Сан-Паyлy (Бразилия), и возвращается в Болгарию, где работает в качестве окружного и главного врача в госпитале в Тране.

Во время Балканской войны и Первой мировой войны доктор Стамен Григоров был военным врачом, где ему пришлось столкнуться с холерой. Он спасает их с помощью пенициллинового грибка, впервые обнаруженного в 1906 году. За борьбу со страшной болезнью Григоров был награжден Орденом за смелость и Золотым красным крестом.

Кроме того, Григоров разработал противотуберкулезную вакцину, которую активно использовал для лечения больных в Болгарии, а затем Италии, куда был приглашен на работу в 1935 году.

Медики считают, что антипрививочные настроения так же опасны, как и коронавирус.