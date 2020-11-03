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Похудение для ленивых: три способа, которые помогут избавиться от лишнего веса

Похудение для ленивых: три способа, которые помогут избавиться от лишнего веса
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Как похудеть ничего не делая и вообще реально ли это?

Думая о похудении, сразу же рисуется картина тяжелых занятий, упражнения, правильное питание, диеты… Но, существуют и способы, когда можно позаботиться о своей фигуре ленивым способом.

Такой вариант подойдет для тех, кто хочет худеть без особых перемен в образе жизни и питании.

1. Специи

Специи и приправы – хорошие помощники в борьбе с лишним весом. Если блюдо будет иметь насыщенный аромат и вкус, то Вы съедите его намного меньше.

2. Порядок в шкафах

"С глаз долой, из сердца вон" - чтобы не есть лишнего или вредного, нужно просто убрать это подальше. Также доказано, что если упаковка с продуктом прозрачная, то вероятно переедания выше.

3. Вода

Здесь все очень просто - перед едой нужно выпивать около 400 мл воды. Жидкость заполняет желудок, тем самым снижая аппетит. Кроме того, она не содержит калорий.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, чем можно перекусить, если вы сидите на диете.

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Похудение.

Автор:

Телеграф
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