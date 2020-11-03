Похудение для ленивых: три способа, которые помогут избавиться от лишнего веса

Как похудеть ничего не делая и вообще реально ли это?

Думая о похудении, сразу же рисуется картина тяжелых занятий, упражнения, правильное питание, диеты… Но, существуют и способы, когда можно позаботиться о своей фигуре ленивым способом.

Такой вариант подойдет для тех, кто хочет худеть без особых перемен в образе жизни и питании.

1. Специи

Специи и приправы – хорошие помощники в борьбе с лишним весом. Если блюдо будет иметь насыщенный аромат и вкус, то Вы съедите его намного меньше.

2. Порядок в шкафах

"С глаз долой, из сердца вон" - чтобы не есть лишнего или вредного, нужно просто убрать это подальше. Также доказано, что если упаковка с продуктом прозрачная, то вероятно переедания выше.

3. Вода

Здесь все очень просто - перед едой нужно выпивать около 400 мл воды. Жидкость заполняет желудок, тем самым снижая аппетит. Кроме того, она не содержит калорий.

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