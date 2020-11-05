Лаборатории получают сверхприбыли от тестов на COVID-19: озвучены конкретные суммы

Рост темпом заболеваемости коронавирусом COVID-19 привел к увеличению количества тестов, которые делают украинцы. Только официально за прошлые сутки сделано более 75 тысяч тестов. При этом цены на анализ отличаются в несколько раз и только растут.

"Обозреватель" выяснил, что стоимость теста в Киеве стартует от 740 гривен.

При этом себестоимость процедуры не более 200-250 гривен, а реагенты в зависимости от производителя стоят от 60 (украинские) до 500 гривен (немецкие, американские). Справедливой журналисты и эксперты считают цену теста для потребителя не дороже 1000 гривен.

Впрочем, по данным журналистов, ключевые лаборатории делают тесты и за 1500-1800 гривен. При этом заработок одной лаборатории, даже при использовании дорогих реагентов, может составлять несколько миллионов гривен ежедневно.

Издание "Сегодня" исследовало, что в крупнейших городах Украины цены отличаются. В Киеве тесты самые дешевые, а вот в Харькове запредельно дорогие.

"Телеграф" рассказывал историю про украинку, которая переболела коронавирусом еще в ноябре 2019 года. Тогда ни тестов, ни протоколов лечения не было.