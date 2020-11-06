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"Надевай шапку, потому что будет менингит": Супрун развеяла очередной миф

"Надевай шапку, потому что будет менингит": Супрун развеяла очередной миф
Обновлено 19:42 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Что такое менингит? Скорее всего, вы не раз слышали от своих родителей, бабушек или дедушек такие фразы: "Надевай шапку, потому что будет менингит" или "Не ходи с мокрыми волосами, потому что "протянет" голову, и будет менингит!" Представление о том, что заболеть менингитом можно таким образом очень распространены и прочно укоренились в сознании украинский. Такого в западных странах вы не услышите.

Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook рассказала, правда ли, что через отсутствие шапки можно получить менингит. Действительно, носить шапку и тепло одеваться, когда на улице холодно, надо всегда. Но это не то, что спасет вас от менингита.

Менингит - это воспаление защитных оболочек головного или спинного мозга. Он развивается как инфекционное заболевание, которое чаще всего вызывает вирус или бактерия. Инфицирование происходит, когда болезнетворные микроорганизмы попадают в кровоток, проходят гематоэнцефалический барьер и вызывают воспаление мозговых оболочек. Реже причиной менингита могут быть некоторые грибы (криптококки и кандида) и простейшие (спирохеты). Еще реже - травма головы, операция на мозге или в случае ушной инфекции.

Частыми причинами менингита является все же вирусы и бактерии. Причем бактериальный менингит очень опасен - смерть от этого типа менингита может наступить в течение нескольких часов, если вовремя не получить медицинскую помощь.

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"Симптомы могут возникнуть внезапно и мгновенно, а могут и появиться через несколько дней - в большинстве случаев это происходит в течение 3-7 дней после заражения возбудителем. Хотя большинство людей излечивается от бактериального менингита без последствий, он может иметь серьезные осложнения - повреждение мозга, потерю слуха, проблемы с памятью или почечную недостаточность", - отмечает Супрун.

Вирусный менингит по сравнению с бактериальным имеет легкий ход. Как правило, если иммунная система организма функционирует нормально, больные этот тип менингита не обязательно требуют особого лечения и быстро выздоравливают.

Симптомы менингита могут возникнуть в разном порядке, при этом не все, а только часть из них.

Первым симптомом может быть повышенная температура (38 градусов и выше) головная боль и увеличение тонуса затылочных мышц: "Это может сопровождаться тошнотой, рвотой, дрожью, светобоязнью или изменениями психического состояния - человек может быть очень растерянной и иметь спутанность сознания". Характерным симптомом менингита может быть сыпь, которая сначала напоминает пятна.

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"Поэтому в шапке вы или нет, имели мокрые волосы или нет - не будет иметь значения, если возбудитель попадет в организм и вызовет воспаление", - заявила Супрун.

Как тогда можно предотвратить менингита? Рекомендации от Ульяны Супрун:

  • Вакцинируйтесь.

  • Не пользуйтесь общими вещами с другими людьми.

  • Заботьтесь о своем иммунитете.

  • Заботьтесь о гигиене рук и учите этому своих детей.

  • Тщательно готовьте продукты питания.

Ранее "Телеграф" писал, бывшая и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун поведала, как пользоваться медуслугами в больницах на фоне пандемии коронавируса.

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Менингит, Симптомы, Ульяна Супрун.

Автор:

Телеграф
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