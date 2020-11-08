Берегите отцов, мужей и сыновей: как вовремя заметить рак и предотвратить суицид у мужчин

Ежегодно во всем мире в начале ноября мужчины бреют все лицо, кроме ус, чтобы вынести на повестку дня проблемы мужского здоровья. Этот месяц называется Movember. Основная цель кампании - рассказать о важных проблемах относительно здоровья мужчин, как рак простаты и яичек, о ментальном здоровье и профилактику самоубийств среди мужчин, а также побудить их лучше заботиться о своем здоровье.

Ульяна Супрун на своей официальной странице в Facebook рассказала, что следует знать о распространенных проблем со здоровьем мужчин.

Рак простаты

Это наиболее распространенный рак среди мужчин. Обычно болезнь развивается медленно, не вызывает симптомов на начальных стадиях, поэтому длительное время человек не знает, что болеет.

Его симптомы - разнообразные проблемы с мочеиспусканием и кровь в моче или сперме не всегда указывают именно на этот диагноз, поскольку являются достаточно общими и могут быть симптомами других заболеваний.

Наиболее распространенный метод скрининга для выявления этого рака - анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген). Проблема в том, что ПСА может показывать ложноположительный результат, и вести к чрезмерной диагностики и лечения, когда этого вообще не нужно. American College of Physicians не рекомендует скрининг методом ПСА мужчинам до 50 лет, старше 69, или мужчинам с ожидаемой продолжительностью жизни менее 10-15 лет с момента сдачи теста. Самое главное, подчеркивает Супрун, обращаться к врачам и не заниматься самолечением.

Рак яичек

Наиболее распространенный рак у мужчин в возрасте от 15 до 34 лет. Он встречается относительно редко и составляет около 1% случаев рака среди мужчин во всем мире. Обычно рак яичек обнаруживают у себя сами мужчины или их урологи во время планового осмотра.

Типичными симптомами являются безболезненный отек или комочек в яичке или любое изменение формы или текстуры яичек. Также может возникать онемение, дискомфорт, разница в размере между яичками и болевые ощущения. Другие симптомы - отек и увеличение груди в связи с гормональными изменениями, боль в пояснице, одышка, боль в грудной клетке, кашель. Они более характерны для поздней стадии болезни, когда рак распространяется и поражает другие органы и лимфатические узлы.

Не стоит слишком беспокоиться, рак яичек хорошо поддается лечению на любых стадиях в большинстве случаев - независимо от стадии заболевания, более 90% всех впервые диагностированных случаев рака яичка будут вылечены.

Ментально здоровье мужчин

Депрессивное расстройство диагностируют у женщин вдвое больше, чем у мужчин, при этом мужчины совершают суицид минимум в два раза чаще. Такая тенденция наблюдается во всех странах мира. Это можно объяснить тем, что мужчины реже говорят о своем самочувствии и в большинстве своем считают проблемы с ментальным здоровьем проявлением слабости. Они чаще не признают, что имеют проблемы, потому что "я же мужчина!".

Какие признаки могут указывать на ментальную проблему у мужчин:

гнев, раздражительность или агрессивность

заметные изменения настроения, уровня энергии или аппетита

проблемы со сном, трудности в сосредоточении

злоупотребления алкоголем и/или наркотиками

рисковая поведение

социальная изоляция от близких и друзей

ощущение безнадежности и "измены"

проблемы с пищеварением без причины

Если вы заметили это у близкого человека, поговорите с ним о том, как он чувствует и посоветуйте обратиться к специалисту по ментального здоровья, если разговор не помогает.

Причина плохого здоровья - в совокупности факторов, которые можно обобщить образом жизни. Мужчины умирают прежде всего из-за алкоголя, курения, плохого питания и довольно пренебрежительного отношения к своему здоровью.

Ульяна Супрун призвала распространять информацию о здоровом образе жизни и важности иметь своего врача и с ним консультироваться среди своих сыновей, братьев, мужей, пап, дедушек и друзей. Попросите их больше заботиться о здоровье как физическое, так и ментальное.

Ранее "Телеграф" писал, что Ульяна Супрун поведала о причинах и симптомах менингита.