Где сейчас Федор Добронравов и как он выглядит. Фото и видео

В марте 2018 года звезда "Сватов", российский актер театра и кино Федор Добронравов, перенес инсульт, после чего долго восстанавливался. Ходили слухи об ухудшении его здоровья. А тем временем, 9 ноября в топе запросов в гугл люди интересуются "не умер ли он случайно".

Скриншот Google trends.

Сам Федор Викторович опроверг информацию об ухудшении своего состояния. Впрочем, не все поверили этому: летом прошлого года народный артист появился на премьере фильма "На Париж!" вместе с сыновьями Иваном и Виктором, причем выглядел актер весьма постаревшим.

В конце июля стало известно, что артист уходит из Театра сатиры, где он прослужил 16 лет. Утверждали, что увольнение прошло без скандала. По словам Добронравова, он просто устал от сцены. Однако слухов об ухудшении состоянии здоровья любимого зрителем Федора Викторовича избежать не удалось. Этим летом в своем микроблоге в Instagram актер опубликовал фото, где его было практически не узнать из-за осунувшегося вида и длинной бороды. Впрочем, сам артист утверждал, что он наслаждается отдыхом на природе и рыбалкой.

Хоть в сети и гуляют слухи о смерти актера тем не менее, на странице его жены Светланы дружининой нет какой либо информации об ухудшении его здоровья.

Две недели назад она давала интервью с ним на своем странице в инстаграм.

Стоит отметить, что 5 ноября состоялась премьера лирической комедии "От печали до радости". И для известного российского актера Федора Добронравова этот проект уникальный. Поскольку в нем актер снялся вместе с двумя своими сыновьями - Виктором и Иваном.

Стоит напомнить, Служба безопасности Украины еще в июне 2019 года сняла запрет на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.