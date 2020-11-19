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Как не сойти с ума дома на карантине: действенные советы

Как не сойти с ума дома на карантине: действенные советы
00:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Эпидемия коронавируса оказалась "беспощадной" ко всем. Во время карантина люди остаются дома в закрытом помещение с родными, или же наоборот – сами. Как это время использовать с пользой и не сойти с ума.

Итак, что мы можем сделать, чтобы дома нам было хорошо?

Совет 1: Впустите свет в свой дом

Солнечный свет - наряду со свежим воздухом и доступом к природе - фундаментально полезен для вашего психического здоровья. Солнечный свет заставляет мозг выделять гормон серотонин. Это помогает людям чувствовать себя спокойными и сосредоточенными, улучшает их настроение и снижает беспокойство.

Совет 2: Уберите шум

Разные части нашего мозга постоянно пытаются распознавать разные шумы и изменения в звуках. Это может сильно отвлекать от работы.

Стрессовый звук побуждает область мозга, называемую миндалевидным телом, посылать сигналы бедствия. Они улавливаются другой областью мозга, гипоталамусом, который, в свою очередь, заставляет надпочечники перекачивать адреналин в кровь. Кровяное давление начинает повышаться.

Беруши могут быть решением проблемы. Также если это не помогает, могут помочь подкладочные доски, замена потолков, дополнительные слои гипсокартона на стенах и оконные ставни.

Совет 3: Займитесь уборкой

Исследования показали, что беспорядок может повысить уровень кортизола, гормона стресса. Это может быть связано с тем, что беспорядок доставляет в мозг противоречивые стимулы, которые затем должны усерднее работать, чтобы отфильтровать бесполезные сигналы.

Хронически высокий уровень кортизола связан с тревогой, депрессией, головными болями и нарушением сна. Так что проведите надлежащую уборку, будьте организованы и обеспечьте надлежащее место для хранения вещей.

Совет 4: Займитесь спортом

Многочисленные исследования показали, что упражнения являются естественным средством против беспокойства, снимают стресс, повышают физическую и умственную энергию и улучшают самочувствие за счет высвобождения эндорфинов.

Один из вариантов - часть дня вы должны провести в стоячем положении, остальное время - можно сидеть или лежать. Очень важно достаточно гулять на свежем воздухе.

Совет 5: Используйте растения

Многие утверждают, что контакт с миром природы приносит пользу для ума: снижение артериального давления, беспокойства, стресса и размышлений (бесконечное повторение одних и тех же мыслей) при одновременном улучшении внимания, памяти и сна.

Размещение растений и других природных объектов в вашем домашнем рабочем пространстве может иметь большое значение.

Совет 6: Социальные контакты... и не только в Интернете

Люди, которые недовольны работой дома, должны хорошенько подумать о том, чего им не хватает при посещении офиса, и попытаться компенсировать то, что они потеряли.

Во главе списка для многих людей находятся социальные контакты. Будь то общение с коллегами в офисе или в очереди на обед, в лифте или на лестнице, это важно.

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Очевидно, что встречаться с другими намного сложнее в изоляции, но все же, придерживаясь правил дистанции и дезинфекции, стоит встретиться с другим человеком, чтобы потренироваться или прогуляться.

Люди - социальные животные. Недостаточно только смотреть в экран в Zoom.

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Все по теме:

Депрессия, Советы, Коронавирус, Работа из дома.

Автор:

Телеграф
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