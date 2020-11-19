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Лук, чеснок и алкоголь: Голубовская рассказала, защищают ли народные средства от коронавируса

Лук, чеснок и алкоголь: Голубовская рассказала, защищают ли народные средства от коронавируса
06:15 Сегодня Телеграф Фото: telegram - COVID19_Ukraine

Эпидемия коронавируса продолжает "косить" украинцев и каждый принимает разные меры, когда обнаруживает у себя сомнительные симптомы. И поэтому, инфекционист и доктор медицинских наук Ольга Голубовская рассказала, что действительно защищает от заболевания COVID-19.

Об этом она рассказала в интервью Министерству здравоохранения Украины.

По ее словам, чеснок, алкоголь и цибуля не оказывают весомого влияния на течение коронавирусной болезни, даже не смотря что там содержатся фитонциды. В то же время, прием натуральных острых овощей может благоприятно повлиять на организм, также как и занятия спортом и правильное питание, но это также никак не поможет при COVID-19.

Инфекционист отмечает, что самое главное, это то как организм отреагирует на вирус, потому, что при коронавирусе "именно имунная система вызывает поражение легких". А то, какой будет реакция, зависит уже от генетической предрасположенности организма.

Также Голубовская обратила внимание на очень распространенную проблему с нехваткой витамина "Д" у большинства людей, и отметила, что это также влияет на уровень имуннитета. Поэтому стоит задуматся о нормализации уровня этого витамина в организме.

Видео с интервью Ольги Голубовской:

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Все по теме:

Алкоголь, Лук, Коронавирус, Валентин Чесноков, Ольга Голубовская, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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