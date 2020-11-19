Чем фасованная продукция лучше: диетолог рассказал о преимуществах упакованных продуктов

Сейчас, покупая в супермаркетах или в небольших магазинах продукты питания, мы видим, что практически все они упакованы. В период пандемии коронавируса такое решение по упаковке продуктов очень правильное, ведь доказано, что COVID-19 с продуктами не передается. Если только не съесть булочку, на которую только что чихнул зараженный человек.

Однако, помимо коронавируса в нашей жизни присутствуют и другие, не менее опасные болезни.

«Мы точно не знаем, как тщательно соблюдают правила гигиены люди, которые пришли за покупками, когда они в последний раз мыли руки и чем они больны. Но проверить на свежесть, например, хлеб или выпечку, просто перетрогав все руками, может кто угодно. А это огромный риск для любого покупателя заразиться какой-либо инфекцией» - говорит диетолог Светлана Фус.

Также, когда мы покупаем продукты на рынке, чистота продуктов целиком и полностью зависит от чистоплотности продавца и общей ситуации с чистотой на рынке.

Самое безопасное, что может предложить современный мир в таком случаи - это упакованные продукты. Ведь, на фабриках (предприятиях) такие нормы соблюдаются гораздо строже. Особенно, когда фасовочные линии автоматизированы.

Чем же фасованные продукты лучше.

Герметичная упаковка гарантирует пищевую безопасность продукту и является дополнительной степенью защиты от внешних факторов:

защищает от лишней влаги, пыли, бактерий

защищает от обветривания (чтобы мясо оставалось мягким и сочным)

позволяет сохранять свежесть в течение 7 дней.

На что важно обращать внимание при покупке фасованной продукции:

наименование продукта и производитель,

дату изготовления, срок годности и дату фасовки,

целостность упаковки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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