Не верьте телевизору: доктор Комаровский рассказал, как бороться с кашлем у детей

Очень часто бывает такое, что родители начинают лечить кашель у детей самостоятельно, полагаясь на средства, которые рекламируют по телевизору. А в период пандемии, такие случаи только увеличились. Никто не хочет вести своего ребенка в больницу и подвергать его опасности.
Доктор Евгений Комаровский считает, что телевизор не должен заменять мозг, и затмевать здравый смысл. На своей странице в Инстаграм украинский врач рассказал, почему не стоит верить рекламе и лечить кашель этими средствами.
Итак, 7 поводов задуматься о лечении кашля «по телевизору»:
1. Абсолютное большинство рекламируемых лекарств – это отхаркивающие средства, которые способствуют увеличению объема мокроты, что теоретически увеличивает ее откашливание.
2. В большинстве случаев, когда у вас сопли, кашель и температура – это болезнь верхних дыхательных путей. А зачем же тогда увеличивать количество слизи в легких?
3. Отхаркивающие средства иногда используют при лечении нижних дыхательных путей. Доктор Комаровский отмечает, что подобные болезни лечат врачи, а не те, кто насмотрелся телевизор.
4. Отхаркивающие средства не уменьшают, а только усиливают кашель, активизируя отхождение мокроты.
5. У детей кашель намного слабее, чем у взрослых. Поэтому при приеме отхаркивающих дети зачастую не могут откашлять увеличившееся количество мокроты. А это в свою очередь приводит к тому, что она накапливается в нижних дыхательных путях, что впоследствии становится бронхитом и воспалением легких.
6. Телевизор не должен заменять мозг. Не стоит покупать отхаркивающие средства без прямого указания врача.
7. Если вы хотите облегчить кашель, тогда вам стоит:
Выключить телевизор
Сделать так, чтобы в помещении был чистый, прохладный и не сухой воздух
Следить за носовым дыханием
Пить много теплой жидкости
Обратиться к врачу
Одеваться потеплее.
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Не занимайтесь самолечением и будьте здоровы.
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