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Не верьте телевизору: доктор Комаровский рассказал, как бороться с кашлем у детей

Не верьте телевизору: доктор Комаровский рассказал, как бороться с кашлем у детей
22:42 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Очень часто бывает такое, что родители начинают лечить кашель у детей самостоятельно, полагаясь на средства, которые рекламируют по телевизору. А в период пандемии, такие случаи только увеличились. Никто не хочет вести своего ребенка в больницу и подвергать его опасности.

Доктор Евгений Комаровский считает, что телевизор не должен заменять мозг, и затмевать здравый смысл. На своей странице в Инстаграм украинский врач рассказал, почему не стоит верить рекламе и лечить кашель этими средствами.

Итак, 7 поводов задуматься о лечении кашля «по телевизору»:

1. Абсолютное большинство рекламируемых лекарств – это отхаркивающие средства, которые способствуют увеличению объема мокроты, что теоретически увеличивает ее откашливание.

2. В большинстве случаев, когда у вас сопли, кашель и температура – это болезнь верхних дыхательных путей. А зачем же тогда увеличивать количество слизи в легких?

3. Отхаркивающие средства иногда используют при лечении нижних дыхательных путей. Доктор Комаровский отмечает, что подобные болезни лечат врачи, а не те, кто насмотрелся телевизор.

4. Отхаркивающие средства не уменьшают, а только усиливают кашель, активизируя отхождение мокроты.

5. У детей кашель намного слабее, чем у взрослых. Поэтому при приеме отхаркивающих дети зачастую не могут откашлять увеличившееся количество мокроты. А это в свою очередь приводит к тому, что она накапливается в нижних дыхательных путях, что впоследствии становится бронхитом и воспалением легких.

6. Телевизор не должен заменять мозг. Не стоит покупать отхаркивающие средства без прямого указания врача.

7. Если вы хотите облегчить кашель, тогда вам стоит:

    • Выключить телевизор

    • Сделать так, чтобы в помещении был чистый, прохладный и не сухой воздух

    • Следить за носовым дыханием

    • Пить много теплой жидкости

    • Обратиться к врачу

    • Одеваться потеплее.

 
 
 
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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Не занимайтесь самолечением и будьте здоровы.

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как правильно одевать ребенка на зимнюю прогулку - советы от доктора Комаровского.

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Все по теме:

Здоровье, Кашель, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.

Автор:

Телеграф
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