В ВОЗ рассказали, позволят ли вакцины победить коронавирус

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что наличие вакцин от COVID-19 не позволит полностью побороть коронавирус, а следовательно "расслабляться" не стоит.

Такое мнение высказал глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райян, передает CNN.

"Появление вакцин не сведет COVID-19 в ноль", - сказал он.

По его словам, вакцины дадут человечеству "очень мощный инструмент в уже имеющийся инструментарий", но сами по себе они не смогут справиться с полной ликвидацией коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил обеспокоенность тем, что, на фоне положительных новостей о создании вакцин, в мире начинают возникать настроения, будто пандемия уже побеждена.

"В ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается", - сказал он.

"Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела", - сказал Гебрейесус.

Как сообщалось ранее, главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий заявил, что в Украине коронавирусной инфекцией переболеют еще 10 миллионов человек.