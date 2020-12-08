Доктор Комаровский рассказал, облегчает ли диклофенак течение коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский старается держать своих подписчиков в курсе всех новостей о коронавирусе. На своей странице в Инстаграм и на канале в Ютубе он часто развеивает различные мифы о лечении COVID-19, и отвечает на вопросы, которые задают ему.

Одна из подписчиц доктора задала ему вопрос, действительно ли прием нестероидных противовоспалительных, например диклофенака, облегчает течение ковида. Евгений Комаровский уверяет, что эта информация лишь очередное заблуждение в лечении коронавируса.

Если пациент долго и постоянно принимает подобные лекарства, то у него меньше шансов болеть с высокой температурой. По ощущениям будет казаться, что болезнь легче переносится, однако на тяжесть заболевания это не влияет.

«Другими словами: человек, принимающий нестероидные противовоспалительные средства, имеет столько же шансов на тяжелую форму ковида и на госпитализацию, как и человек, такие средства не принимающий» - пишет Евгений Комаровский.

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