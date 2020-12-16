Заболевшим учителям не делают тесты, а больничный закрывают строго через две недели, - откровение педагога из Днепра

«Рекордно малое» количество заболевших коронавирусом украинцев, отмечаемое в последние дни в статистике Минздрава, объясняется ничем иным, как снижением тестирования, считают многие. И подтверждений тому в соцсетях можно найти немало. Например, вот так считает Оксана Бондарь: «По моим личным наблюдениям, сейчас ПЦР-тесты стали делать на 10-12 день болезни. Результат, конечно, приходит отрицательный. Некоторые не верят такому результату, затем обращаются за тестом ИФА и видят, что уже имеются антитела типа G. А официальная причина болезни была ОРВИ».

Но почему же не делают тесты? По предположениям, их просто не хватает, хотя дать разъяснения по этому поводу пока никто не решился. Такая ситуация порождает иные проблемы – еще не выздоровевших людей выписывают на работу.

По евростандартам 37,4... нормальная температура

- Я заболела коронавирусом, потому что контактировала с коллегами, у которых обнаружили эту болезнь, - рассказала «Телеграфу» молодая учительница из Днепра Анастасия. – Но когда я запросила бесплатный тест, мне в этом отказали. Врач в больнице сказала, что «полечимся так». А симптомы у меня все были именно «ковидные» и вот спустя 10 дней меня выписали с больничного и отправили на работу.

- Какие симптомы у вас были?

- Две недели назад полностью пропало обоняние и вкус. Последнее - это просто кошмар - когда ешь – совсем не ощущаешь никакого вкуса. Температура была 37,4-37,5, недомогание, слабость, начался сильный кашель. А до него заболело горло. С этими симптомами я и обратилась в больницу. На больничный меня, конечно, отправили, но сказали, что тест я должна делать самостоятельно – за свои деньги. Но тест стоит тысячу гривен, я не могу себе этого позволить.

- Чем же мотивировали отказ?

- Врач пояснила тем, что «тестов слишком мало». Кроме того, она меня отправила на флюорографию, которая пневмонию не показала. И так как у меня легкая форма, то без теста, якобы, можно обойтись. Ведь ковид не обязательно может быть связан с пневмонией? Сказали, что тест могут сделать по выздоровлению, но только если предоставлю тест, который я сделала самостоятельно. Платный разумеется. И вот если я его предоставлю, тогда по окончанию лечения уже отправят меня на бесплатный тест, чтобы удостовериться, что я выздоровела. Сегодня, во вторник, я вышла на работу – в школу, к детям, хотя чувствую себя еще плохо. Я так понимаю, что держат с ковидом больше 15 дней на больничном только тех, у кого серьезная форма заболевания и если имеется тест. К тому же, я просила направление на врачебно-консультационную комиссию для экспертизы временной нетрудоспособности, чтобы продлить больничный хотя бы на 12 дней, но главврач мне также отказала.

Молодая педагог рассказывает, что среди ее коллег немало заболевших.

- Дело в том, что у нас в сентябре заболела учительница. Но в сентябре у нас были немножко другие условия, тогда держали и месяц на больничном. А сейчас если ковид в легкой форме, то 15 дней лечения и отправляют на работу. Две мои коллеги, с которыми я находилась в близком контакте, болеют, они делали тест. Одна лежит дома с двухсторонней ковидной пневмонией, другая вообще в больнице с аппаратом искусственной вентиляции легких. В таких случаях, соответственно, продлевают больничный. А те, которые перенесли болезнь в легкой форме – пожалуйста, идите работайте, несите вирусы в народ, так сказать.

Я вот объясняю врачу, что до сих пор не ощущаю ни вкуса, ни запаха. Понимаю, что обоняние и вкус со временем восстановятся, и это не мешает мне преподавать. Но у меня остается температура 37,2-37,4, значит, в моем организме болезнь продолжается. А мне отвечают: «Это по евростандартам - норма». Я же не «прогуливать школу» собираюсь, на самом деле плохо себя чувствую. Но вот я выйду на работу и не знаю, как себя буду чувствовать. Говорят, что температура выше 37-ми может еще держаться.

По больничным листам выплачивают миллиарды

- Тогда возникает интересный вопрос: если вас не внесли в список заболевших, то как вы появитесь в списке выздоровевших?

- Да, непонятная ситуация. Вот сейчас у нас в школе учителей пять болеют. И те, кто переболел ковидом, уже вышли на работу. Но, опять же, одна из коллег была на больничном всего две недели и ее тоже просто «выперли» на работу с недомоганием. У нее болезнь протекала в облегченной форме, и тест она делала. Нам она пожаловалась, что ей сказали «больше 15-ти дней нельзя давать больничный». Видимо, соцстрах трещит по швам из-за выплат по больничным листам и потому медики отправляют всех на работу.

И еще один момент: если учителю подтверждают ковид, то его класс, если он классный руководитель, отправляют на карантин на неделю. У моей коллеги, у которой подтвердился коронавирус, класс закрыли. Я тоже классный руководитель, и так как у меня нет официального подтверждения этой болезни, мой класс учится очно. Вроде никто из моих подопечных не заболел, но ведь они могли перенести заболевание как ОРВИ?

«Трещит соцстрах по швам» или нет, пока неизвестно. Но на своем сайте Фонд социального страхования Украины сообщает о значительном росте количества плачиваемых им больничных листов.

«По оперативным данным в октябре текущего года количество больничных листов по сравнению с сентябрем увеличилось на 48,9%, на 35,4% возросло количество дней нетрудоспособности, сумма расходов выросла на 38,7% или на 334,7 млн грн.

Рост числа больничных листов и дней нетрудоспособности связан с сезонным повышением заболеваемости респираторными болезнями, увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, а также непосредственным заболеванием украинских работников коронавирусной болезнью».

В ноябре расходы Фонда также подросли: «По итогам ноября Фонд принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в том числе по COVID-19, на сумму 1,8 млрд грн. Это на 600 млн грн, или 50% больше, чем в октябре». При этом подчеркивается, что оплата осуществляется своевременно и в полном объеме.

Автор: Ирина Левченко