Вирусолог рассказал, можно ли одновременно подхватить грипп и COVID-19

В Украине продолжает распространяться пандемия коронавируса, но также множество людей заболевают и гриппом. В связи с этим возникает вопрос "можно ли болеть гриппои и COVID-19 одновременно". Однако эти опасения напрасны.

Об этом сообщила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л. В. Громашевского доктор медицинских наук профессор Алла Мироненко.

По ее словам, сейчас "страшный сон многих людей - одновременно заболеть гриппом и коронавирусной инфекцией".

В то же время природой задумано так, что эти два возбудителя при попадании в одну клетку не уживаются.

"Иммунная система реагирует на вторжение вируса выработкой защитного белка - интерферона, что мешает проникновению в клетку других вирусов", - объясняет Мироненко.

Следовательно заразиться "короной" и гриппом одновременно не получится.

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