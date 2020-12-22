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Доктор Комаровский рассказал последние новости о мутации коронавируса (видео)

Доктор Комаровский рассказал последние новости о мутации коронавируса (видео)
Обновлено 21:34 Сегодня Телеграф

На фоне распространения информации о новом коронавирусе-мутанте, известный украинский врач Евгений Комаровский записал специальное "антиистерическое видео". 

Соответствующий ролик был обнародован в его канале на YouTube.

"Возникла мутация вируса. Это что, первая мутация? Да этих мутаций в течение года уже было сотни. Не каждая мутация говорит о том, что вирус принципиальным образом меняется", - сказал Комаровский. 

Также он заявил, что создающиеся вакцины не направлены на какой-то уникальный штамм

"Суть препарата - выработка антител против достаточно стабильного участка генома вируса", - отметил он, добавив, что эффективность вакцинации не пострадает от новой мутации коронавируса. 

Также он заявил, что пока нет никаких данных о том, что новая мутация более опасна для человека. 

"Вирус не стал более опасен", - отметил Комаровский. 

Напомним, за прошедшие сутки в стране выявили 8513 новых случаев COVID-19. При этом, с начала пандемии уже выздоровели более 600 тысяч пациентов.

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Все по теме:

Коронавирус, Евгений Комаровский, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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