Доктор Комаровский рассказал последние новости о мутации коронавируса (видео)

На фоне распространения информации о новом коронавирусе-мутанте, известный украинский врач Евгений Комаровский записал специальное "антиистерическое видео".

Соответствующий ролик был обнародован в его канале на YouTube.

"Возникла мутация вируса. Это что, первая мутация? Да этих мутаций в течение года уже было сотни. Не каждая мутация говорит о том, что вирус принципиальным образом меняется", - сказал Комаровский.

Также он заявил, что создающиеся вакцины не направлены на какой-то уникальный штамм

"Суть препарата - выработка антител против достаточно стабильного участка генома вируса", - отметил он, добавив, что эффективность вакцинации не пострадает от новой мутации коронавируса.

Также он заявил, что пока нет никаких данных о том, что новая мутация более опасна для человека.

"Вирус не стал более опасен", - отметил Комаровский.

Напомним, за прошедшие сутки в стране выявили 8513 новых случаев COVID-19. При этом, с начала пандемии уже выздоровели более 600 тысяч пациентов.