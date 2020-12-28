Можно ли получить иммунитет от коронавируса, общаясь с вирусоносителями: доктор Комаровский дал ответ

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский старается держать своих подписчиков в курсе всех новостей о коронавирусе. На своей странице в Инстаграм, сайте и ютуб-канале он отвечает на все интересующие вопросы от его читателей.

Одним из интересующих вопросов среди подписчиков доктора Комаровского стал вопрос, может ли здоровый человек, общаясь с вирусоносителями, постоянно и мимолетно, получить иммунитет от вируса.

Комаровский напомнил, что тяжесть и риск коронавирусной инфекции прямо зависит от того, какое количество вирусов попадет в дыхательные пути одномоментно.

Из чего выходит, что тяжесть коронавирусной инфекции дозозависима. То есть чем больше вируса человек вдохнул, тем тяжелее заболевание. Если человек постоянно вдыхает «по чуть-чуть», то в принципе постепенно вырабатывается иммунитет, не доводя организм до реальных клинических симптомов.

«Скорее всего, так оно и есть» - говорит Евгений Комаровский.

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Ранее, «Телеграф» писал, что доктор Комаровский рассказал о новом штамме коронавируса.