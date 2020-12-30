Как не переесть за праздничным столом: советы от диетолога

Новый год, а точнее новогоднее застолье – это всегда стресс для организма. Диетолог Светлана Фус поделилась несколькими лайфхаками, как уберечь себя и свой желудок от переедания за праздничным столом.

Эти несложные правила помогут Вам отметить новогодние праздники без серьезных последствий для организма:

Не голодайте перед тем, как сядете за праздничный стол. Ешьте в течение дня и придерживайтесь режима. Тогда не придется набрасываться на все и съедать сразу много.

Если празднование будет долгим и блюд будет много, делайте перерывы между приемами пищи 3-4 часа, не сидите только за столом, в ожидании очередного блюда, двигайтесь. Так вероятность переедания резко снижается.

Выбирайте, что есть. Например, составляя свою порцию до одной части любого мясного или рыбного блюда берите две части овощей. Если такой возможности нет, и вы попали за стол, где салаты только с майонезом, тогда определите для себя сразу величину порции. И не обязательно попробовать все, что на столе стоит.

Уделите больше внимания не количеству блюд, а их качеству.

Получайте эстетическое удовольствие от еды. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек, вы никуда не спешите.

В перерывах между приемами пищи употребляйте воду, так как обычно вместе с праздничной пищей поступает много соли и жира. Ваш организм будет нуждаться в жидкости для поддержания водно-солевого баланса. Желательно не употреблять сладких напитков, они будут только усиливать жажду. Пейте обычную воду.

Осторожно с алкоголем. Спиртные напитки растормаживают центр голода и сами по себе калорийны, особенно крепкие и сладкие. Предпочтение отдавайте сухому вину, оно будет способствовать лучшему перевариванию пищи.

Праздничные десерты лучше оставить на следующий день, на завтрак. Десерт с утра доставит меньше хлопот вашей фигуре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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