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Как не переесть за праздничным столом: советы от диетолога

Как не переесть за праздничным столом: советы от диетолога
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Новый год, а точнее новогоднее застолье – это всегда стресс для организма. Диетолог Светлана Фус поделилась несколькими лайфхаками, как уберечь себя и свой желудок от переедания за праздничным столом.

Эти несложные правила помогут Вам отметить новогодние праздники без серьезных последствий для организма:

  • Не голодайте перед тем, как сядете за праздничный стол. Ешьте в течение дня и придерживайтесь режима. Тогда не придется набрасываться на все и съедать сразу много.

  • Если празднование будет долгим и блюд будет много, делайте перерывы между приемами пищи 3-4 часа, не сидите только за столом, в ожидании очередного блюда, двигайтесь. Так вероятность переедания резко снижается.

  • Выбирайте, что есть. Например, составляя свою порцию до одной части любого мясного или рыбного блюда берите две части овощей. Если такой возможности нет, и вы попали за стол, где салаты только с майонезом, тогда определите для себя сразу величину порции. И не обязательно попробовать все, что на столе стоит.

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  • Уделите больше внимания не количеству блюд, а их качеству.

  • Получайте эстетическое удовольствие от еды. Ешьте медленно, смакуя каждый кусочек, вы никуда не спешите.

  • В перерывах между приемами пищи употребляйте воду, так как обычно вместе с праздничной пищей поступает много соли и жира. Ваш организм будет нуждаться в жидкости для поддержания водно-солевого баланса. Желательно не употреблять сладких напитков, они будут только усиливать жажду. Пейте обычную воду.

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  • Осторожно с алкоголем. Спиртные напитки растормаживают центр голода и сами по себе калорийны, особенно крепкие и сладкие. Предпочтение отдавайте сухому вину, оно будет способствовать лучшему перевариванию пищи.

  • Праздничные десерты лучше оставить на следующий день, на завтрак. Десерт с утра доставит меньше хлопот вашей фигуре.

 
 
 
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Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее, «Телеграф» писал, как приготовить традиционный салат «Оливье» по классическому рецепту.

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Все по теме:

Здоровье, Диетолог, Новый год, Переедание, Светлана Фус.

Автор:

Телеграф
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