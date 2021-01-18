Холодная вода полезна не для всех: как правильно окунаться в прорубь на Крещение

19 января в Украине проходит праздник Крещения. Многие люди уже взяли себе за привычку каждый год нырять в прорубь. Но не каждому этом омжет пойти на пользу.

Об этом сообщили в центре общественного здоровья Украины. Там же дали советы, как правильно окунаться в прорубь.

По информации ЦОЗ купание на Крещение и в любой другой день будет полезно только в случае, если человек закаляется на регулярной основе.

Но если есть огромно желание поучаствовать в купаниях 19 января - стоит правильно подготовиться. Что советуют в центре здоровья:

Найдите специально оборудованные для купания места с проверенным дном.

Обязательно сделайте разминку перед тем, как зайти в воду.

Снимите металлические украшения. Металл охлаждается очень быстро, и его контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм. Например, кольца замедляют движение крови в пальцах, а значит они быстрее замерзнут.

не ныряешь сразу же с головой - это может привести к резкому охлаждению организма. Зато делайте это постепенно: намочите лицо, грудь, живот и спину, а потом погружайтесь по шею.

Находитесь в воде не дольше 3-5 секунд.

После купания хорошо разотритесь полотенцем, как можно скорее измените мокрую одежду на сухую, чтобы уменьшить холодовая нагрузка. Хорошо продумайте, что надеть, чтобы быть в состоянии сделать это быстро и пальцы рук не онемели - теплая одежда должна быть с минимальным количеством пуговиц и застежек, а обувь - без шнурков.

Не оставляйте открытыми конечности и голову: через ладони и обнаженную голову вы теряете много тепла и можете заболеть.

Чтобы не замерзнуть - двигайтесь. Можно подпрыгивать на месте, ходить, сделать пару простых упражнений или просто обниматься, когда есть с кем. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете.

Возьмите с собой термос с чаем.

Не забывайте, алкоголь создает лишь иллюзию тепла на фоне приводит к огромной его потери. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к холоду.

Стоит напомнить, что ранее в ПЦУ объяснили, поможет ли купание на Крещение, 19 января снять грехи и откуда пошла традиция.