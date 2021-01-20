«Ватрушка» может стать убийцей: как правильно кататься на тюбинге и не получить травмы

Зима - это пора катания на санях, лыжах, коньках, сноубордах и тюбингах. Красивое слово тюбинг обозначает - надувные круглые санки. Продавцы уверяют, что они безопасны, но так ли это на самом деле?
Об этом сообщили в Фейсбук-группе Детской Городской Клинической Больницы №13 им.Н.Ф.Филатова. Там также озвучили основные правила безопастного катания на надувных санях.
"Ватрушка" - это резиновая камера, помещенная с чехол из плотной ПВХ-ткани, или просто надувной круг из ПВХ, а катание на них называется тюбингом. ⠀
Стоит помнить, что катание на "Ватрушках" связано с высоким риском травматизма, поскольку:
При этом наибольшей опасности подвержены именно дети. ⠀
В то же время по тяжести и частоте обращения травмы, полученные во время катания на "ватрушках": ушибы, растяжения, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы и компрессионные переломы позвоночника.
Как уберечь ребенка от травм во время катания?⠀
Стоит напомнить, что 18 января под Харьковом молодые люди устроили катание на ледянке, прицепившись к мотоциклу и попали под машину.