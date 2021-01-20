«Ватрушка» может стать убийцей: как правильно кататься на тюбинге и не получить травмы

Зима - это пора катания на санях, лыжах, коньках, сноубордах и тюбингах. Красивое слово тюбинг обозначает - надувные круглые санки. Продавцы уверяют, что они безопасны, но так ли это на самом деле?

Об этом сообщили в Фейсбук-группе Детской Городской Клинической Больницы №13 им.Н.Ф.Филатова. Там также озвучили основные правила безопастного катания на надувных санях.

"Ватрушка" - это резиновая камера, помещенная с чехол из плотной ПВХ-ткани, или просто надувной круг из ПВХ, а катание на них называется тюбингом. ⠀

Стоит помнить, что катание на "Ватрушках" связано с высоким риском травматизма, поскольку:

"Ватрушка" очень быстро разгоняются до скорости в 60 км/ч. ⠀

Управлять этим видом санок невозможно⠀

Механизмом травмы часто является сталновение с неподвижным предметом (дерево, автомобиль, постройка).⠀

При этом наибольшей опасности подвержены именно дети. ⠀

В то же время по тяжести и частоте обращения травмы, полученные во время катания на "ватрушках": ушибы, растяжения, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы и компрессионные переломы позвоночника.

Как уберечь ребенка от травм во время катания?⠀

Не отпускайте детей кататься одних.⠀

Кататься желательно в подготовленных, проверенных местах на склонах с уклоном не больше 20 градусов.⠀

Не следует кататься по трассам с деревьями и другими препятствиями. ⠀

Не надувайте санки выше рекомендуемого давления, это значительно увеличивает разгон и максимальную скорость. В характеристиках каждой модели указан максимально допустимый для нее вес. Опасно садиться на ватрушку вдвоем. ⠀

Садиться в "ватрушку" нужно как на стул – откинуться назад и согнуть ноги в коленях. Нельзя прыгать на нее с разбегу. ⠀

Нельзя привязывать "надувные санки" к машине, квадрациклу или снегоходу.⠀

Стоит напомнить, что 18 января под Харьковом молодые люди устроили катание на ледянке, прицепившись к мотоциклу и попали под машину.