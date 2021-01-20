В Минздраве объяснили, какие услуги являются бесплатными для пациентов с коронавирусом

Распространение коронавируса среди украинцев заставило задуматься пациентов о бесплатных медицинских услугах. Ведь выявить опасную болезнь стоит немало. Не каждый среднестатистический украинец может позволить себе диагностику и лечение Covid-19. Поэтому, в Минздраве обнародовали ряд бесплатных медуслуг, которые могут получить пациенты с подозрением на болезнь.

К бесплатным услугам отнесли:

Первичную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь;

Бесплатное тестирование на коронавирус;

Консультация у семейного врача по лечению легкой формы заболевания COVID-19;

Экстренная медицинская помощь в критических случаях;

Лабораторное и инструментальное исследование;

Медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

Кислородная поддержка, интенсивная или медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости и тому подобное;

Лекарства для лечения коронавируса также должны предоставляться бесплатно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вакцинация от COVID-19 в Украине под угрозой, поскольку власти не смогли закупить сертифицированную вакцину. Подробнее в нашем материале.