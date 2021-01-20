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В Минздраве объяснили, какие услуги являются бесплатными для пациентов с коронавирусом

В Минздраве объяснили, какие услуги являются бесплатными для пациентов с коронавирусом
00:34 Сегодня Телеграф

Распространение коронавируса среди украинцев заставило задуматься пациентов о бесплатных медицинских услугах. Ведь выявить опасную болезнь стоит немало. Не каждый среднестатистический украинец может позволить себе диагностику и лечение Covid-19. Поэтому, в Минздраве обнародовали ряд бесплатных медуслуг, которые могут получить пациенты с подозрением на болезнь.

К бесплатным услугам отнесли:

  • Первичную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь;
  • Бесплатное тестирование на коронавирус; 
  • Консультация у семейного врача по лечению легкой формы заболевания COVID-19; 
  • Экстренная медицинская помощь в критических случаях; 
  • Лабораторное и инструментальное исследование; 
  • Медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами; 
  • Кислородная поддержка, интенсивная или медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости и тому подобное; 
  • Лекарства для лечения коронавируса также должны предоставляться бесплатно. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вакцинация от COVID-19 в Украине под угрозой, поскольку власти не смогли закупить сертифицированную вакцину. Подробнее в нашем материале.

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Инна Хмилевская
Автор: Инна Хмилевская
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Минздрав, Пациент, Коронавирус, Covid-19.
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