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Из чего приготовить легкую и вкусную шаурму: диетолог раскрыла секрет

Из чего приготовить легкую и вкусную шаурму: диетолог раскрыла секрет
Обновлено 13:35 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Вот как можно правильно питаться и пытаться похудеть, если на каждом шагу так и манит различный фаст-фуд - шаурма, хот-дог, гамбургер...

Диетолог Светлана Фус нашла выход из ситуации, и на своей странице в Инстаграме предложила альтернативный вариант. Проще говоря, она рассказала из чего можно приготовить легкую, диетическую, а главное вкусную шаурму.

"Выбор начинки ограничивается лишь ее калорийностью. В остальном же чем начинить лаваш зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений" - сообщила Светлана.

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Диетолог предлагает в качестве начинки для лаваша:

  • вареное куриное или индюшиное филе;⁣⁣
  • нежирные твердые сыры;⁣⁣⠀
  • йогурты без добавок;⁣⁣⠀
  • обезжиренный творог;⁣⁣⠀
  • жареные грибы;⁣⁣⠀
  • овощи;⁣⁣⠀
  • любая зелень;⁣⁣⠀
  • морепродукты (в том числе морской коктейль);⁣⁣⠀
  • рыба (особенно филе из нежирных сортов);⁣⁣⠀
  • хумус;⁣⁣⠀
  • маринованный лук;⁣⁣⠀
  • чеснок (немного).

Диетолог Светлана Фус рассказала, почему стоит добавить в свой рацион лук 

Светлана Фус уточнила, что в качестве специй в диетической начинке рекомендовано использовать молотый черный перец и соль. Желающим заправить начинку лучше всего воспользоваться растительным маслом, предпочтительнее – оливковым. Если рецепт требует обжарки, рекомендовано воспользоваться небольшим количеством растительного масла.

Также диетолог поделилась своими вариантами уже готовых сочетаний, которые Вы можете взять себе на заметку:

  • Нежирный творог + зелень + чеснок.⁣⁣⠀
  • Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица. ⁣⁣⠀
  • Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, +несколько капель лимонного сока.⁣⁣⠀
  • Консервированный тунец в собственном соку+ листья салата + свежий огурец + помидор+ болгарский перец.⁣⁣⠀
  • Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока⁣⁣⠀
  • Творог + банан (в духовку на 5-10 минут)⁣⁣.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась простым рецептом вкусного завтрака - банановых панкейков. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 361

Все по теме:

Здоровье, Фигура, Начинка, Светлана Фус, Лаваш.
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