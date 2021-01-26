Из чего приготовить легкую и вкусную шаурму: диетолог раскрыла секрет

Вот как можно правильно питаться и пытаться похудеть, если на каждом шагу так и манит различный фаст-фуд - шаурма, хот-дог, гамбургер...

Диетолог Светлана Фус нашла выход из ситуации, и на своей странице в Инстаграме предложила альтернативный вариант. Проще говоря, она рассказала из чего можно приготовить легкую, диетическую, а главное вкусную шаурму.

"Выбор начинки ограничивается лишь ее калорийностью. В остальном же чем начинить лаваш зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений" - сообщила Светлана.

Диетолог предлагает в качестве начинки для лаваша:

вареное куриное или индюшиное филе;⁣⁣

нежирные твердые сыры;⁣⁣⠀

йогурты без добавок;⁣⁣⠀

обезжиренный творог;⁣⁣⠀

жареные грибы;⁣⁣⠀

овощи;⁣⁣⠀

любая зелень;⁣⁣⠀

морепродукты (в том числе морской коктейль);⁣⁣⠀

рыба (особенно филе из нежирных сортов);⁣⁣⠀

хумус;⁣⁣⠀

маринованный лук;⁣⁣⠀

чеснок (немного).

Светлана Фус уточнила, что в качестве специй в диетической начинке рекомендовано использовать молотый черный перец и соль. Желающим заправить начинку лучше всего воспользоваться растительным маслом, предпочтительнее – оливковым. Если рецепт требует обжарки, рекомендовано воспользоваться небольшим количеством растительного масла.

Также диетолог поделилась своими вариантами уже готовых сочетаний, которые Вы можете взять себе на заметку:

Нежирный творог + зелень + чеснок.⁣⁣⠀

Курица + листья салата + помидор + греческий йогурт + дижонская горчица. ⁣⁣⠀

Слабосоленая семга + свежий огурец + зелень, +несколько капель лимонного сока.⁣⁣⠀

Консервированный тунец в собственном соку+ листья салата + свежий огурец + помидор+ болгарский перец.⁣⁣⠀

Сливочный сыр (нежирный) + вареные очищенные креветки + зубчик чеснока⁣⁣⠀

Творог + банан (в духовку на 5-10 минут)⁣⁣.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась простым рецептом вкусного завтрака - банановых панкейков.