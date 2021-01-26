Из чего приготовить легкую и вкусную шаурму: диетолог раскрыла секрет

Вот как можно правильно питаться и пытаться похудеть, если на каждом шагу так и манит различный фаст-фуд - шаурма, хот-дог, гамбургер...
Диетолог Светлана Фус нашла выход из ситуации, и на своей странице в Инстаграме предложила альтернативный вариант. Проще говоря, она рассказала из чего можно приготовить легкую, диетическую, а главное вкусную шаурму.
"Выбор начинки ограничивается лишь ее калорийностью. В остальном же чем начинить лаваш зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений" - сообщила Светлана.
Диетолог предлагает в качестве начинки для лаваша:
Светлана Фус уточнила, что в качестве специй в диетической начинке рекомендовано использовать молотый черный перец и соль. Желающим заправить начинку лучше всего воспользоваться растительным маслом, предпочтительнее – оливковым. Если рецепт требует обжарки, рекомендовано воспользоваться небольшим количеством растительного масла.
Также диетолог поделилась своими вариантами уже готовых сочетаний, которые Вы можете взять себе на заметку:
Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус поделилась простым рецептом вкусного завтрака - банановых панкейков.