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Может ли шейный остеохондроз вызвать гипертонию и онемение рук: доктор Комаровский дал ответ

Может ли шейный остеохондроз вызвать гипертонию и онемение рук: доктор Комаровский дал ответ
05:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Врач Евгений Комаровский постоянно ведет некий диалог со своими подписчиками. На своем официальном сайте он постоянно отвечает на вопросы, которые интересуют его читателей.

26 января в своем телеграмм-канале Комаровский опубликовал новый ответ на вопрос “Может ли шейный остеохондроз вызвать гипертонию и онемение рук?”.

Доктор отметил, что в таких случая стоит обязательно сделать компьютерную томографию, чтобы понять, что с вообще происходит с организмом. Также, существуют и другие специальные методики обследования. К примеру, вертебрологи — специалисты, которые занимаются патологиями позвоночника человека, — могут провести контрастирование артерий.

Также, Комаровский отметил, что в принципе шансов, что именно остеохондроз дает такой эффект не так уж много. Скорее всего, есть и другие причины для этого. Только после комплексного обследования можно ответить на вопрос, влияет патология позвоночника на артерии, снабжающие кровью головной мозг и конечности.

Доктор Комаровский рассказал о вреде применения ватных палочек 

Евгений Олегович советует пересмотреть свой образ жизни, увеличить физические нагрузки, побольше гулять, заниматься спортом, чтобы избежать подобного.

Ранее, “Телеграф” писал, что доктор Комаровский рассказал почему стоит уделить особое внимание людям, которые переболели коронавирусом, ведь у некоторых может начаться постковидный синдром. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Здоровье, Евгений Комаровский, Доктор Комаровский.
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