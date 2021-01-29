Степанов пообещал, что российской вакцине в Украине не бывать

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", несмотря на сбор подписей "Оппозиционной платформы - За жизнь" в поддержку ее регистрации.

Об этом он заявил во время брифинга в пятницу, 29 января.

"Сразу могу сказать, можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет", — подчеркнул он.

Отметим, в начале января российские СМИ растиражировали новость о том, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует сбор подписей за регистрацию в Украине российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Единственная доступная для получения в кратчайшие сроки вакцина от коронавируса - "Спутник V", - заявлял тогда в комментарии "РИА Новости" руководитель молодежного крыла политсилы Артем Марчевский. - Более того, Украина даже может начать ее производить. Мы инициируем сбор подписей на получение и производство вакцины, с требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины".

При этом в Кабмине Украины выступали и выступают категорически против использования российского препарата для вакцинации украинцев.

"Россия, как всегда, использует это в своей гибридной войне в качестве информационного оружия", - подчеркивал министр здравоохранения Максим Степанов, комментируя невозможность покупки вакцины у Путина и ни только из-за военного конфликта на Донбассе, но и потому что безопасность и эффективность российской вакцины "Спутник V" не доказаны.

Как сообщал "Телеграф", ранее харьковская фармкомпания "Биолек" заявила, что действительно подала заявку в МОЗ на регистрацию российской вакцины "Спутник V" в Украине.

Отметим, что по данным на утро субботы, 29 января, в Украине зафиксировали 5 181 новый случай заболевания коронавирусом.