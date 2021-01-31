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Маленькие порции и активный отдых: 5 здоровых привычек, которые помогут избавиться от жира на животе

Маленькие порции и активный отдых: 5 здоровых привычек, которые помогут избавиться от жира на животе
04:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Тонкая талия и плоский живот важны для того, чтобы быть всегда красивым и опрятным человеком, но оказывается, что потеря жира на животе может не только помочь вам чувствовать себя лучше в купальнике, но и улучшить ваше здоровье.

"Жир живота или висцеральный жир - это не тот тип жира, который находится под кожей (подкожный); то есть тот, который можно "ущипнуть". Напротив, он находится внутри нашего живота, между нашими органами. Почему некоторые люди накапливают жир в этом месте, а некоторые нет? То, где мы откладываем жир на нашем теле, определяется различными факторами, включая гормоны и генетику. Женщины, как правило, начинают набирать больше жира на животе, поскольку уровень эстрогена начинает падать во время менопаузы. Кроме того, с возрастом наша мышечная масса начинает уменьшаться, что заставляет нас сжигать меньше калорий, а это приводит к увеличению веса", - пишет издание TODAY.

Чем опасен жир на животе?

Жир на животе связан с повышенным риском развития диабета 2 типа, болезней сердца, высокого кровяного давления, болезни печени, проблем с дыханием и панкреатита. У женщин это напрямую связано с раком груди и необходимостью операции на желчном пузыре.

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Как избавиться от жира на животе: 5 простых советов

1. Будьте активны ежедневно

Физические упражнения не только сжигают калории, но и помогают поддерживать мышечную массу с возрастом, что помогает поддерживать стабильный метаболизм. Всемирная организация здравоохранения рекомендует уделять не менее 150-300 минут умеренной или высокой активности - или их сочетание - каждую неделю.

2. Уменьшите количество добавленного сахара.

Согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства США по питанию на 2020-2025 годы, мы должны поддерживать потребление сахара на уровне не более 10% от общего количества калорий. Сахар содержится во многих продуктах, а не только в таких очевидных, как мороженое, конфеты и пирожные. Кроме того, подслащенные напитки, такие как энергетики, газированные напитки, подслащенный чай - могут добавить сахар в ваш рацион. Лучше переключиться на чистую негазированную воду и несладкие чаи.

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3. Ешьте больше зелени.

Фрукты и овощи помогают бороться с жиром на животе несколькими способами. Во-первых, содержащаяся в них клетчатка дает нам чувством сытости. Во-вторых, многие фрукты и почти все овощи относительно низкокалорийны, поэтому заполнение ими тарелки могут помочь вам снизить общее потребление калорий без необходимости их подсчета.

Напоминаем: женщинам следует стремиться к потреблению 25 граммов клетчатки каждый день, а мужчинам - 38 граммов. Старайтесь заполнять половину тарелки фруктами и овощами при каждом приеме пищи.

4. Употребляйте достаточно белка.

Белок не сжигает жир на животе, но он полезен для общего поддержания веса, потому что помогает нам чувствовать себя более насыщенными. Исследования показали, что люди, которые перекусывают продуктами с высоким содержанием белка, меньше испытывают голод и продолжительнее ощущают сытость.

Богатые белком закуски: греческий йогурт, орехи и ореховое масло, мясо из говядины или индейки, некоторые энергетические батончики, яйца вкрутую, консервы из тунца или лосося с крекерами, хумус и овощи, эдамаме (незрелые соевые бобы - ред.) и творог.

Отмечается, что чем больше белка вы едите, тем меньше жира будет у вас на животе, и за счет потребления большего количества белков растительного происхождения, вы также получите дополнительную клетчатку.

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5. Придерживайтесь размеров порций.

Увеличение размеров порций в ресторанах и дома способствует увеличению веса как у взрослых, так и у детей. Может быть непонятно, какой должен быть размер порции, особенно когда вы едите по-настоящему вкусную еду. Сервировка порций в небольших контейнерах (меньшие тарелки, миски и т.д.), может помочь вам избежать употребления лишних калорий.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Похудение, Фигура, Упражнения, Спорт, Диеты.
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