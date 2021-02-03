Второй билет в жизнь: ученые нашли новый метод вывести человека из комы

Медицина не стоит на месте. Американские ученые нашли способ вернуть человека к жизни из состояния комы.

Специалисты смогли вернуть сознание у двух из трех пациентов. Ранее они никак не реагировали на внешние раздражители в течение долгого времени. Медики провели пациентам стимулирование мозга ультразвуком - две десятиминутные сессии с промежутком в неделю, сообщает Brain Stimulation.

Исследование проводились в Медицинском центре UCLA имени Рональда Рейгана. Первым пациентом был 56-летний мужчина, который 14 месяцев не приходил в сознание после инсульта. После стимулирования он стал проявлять реакцию на простые команды врачей и на имена родственников. Даже смог обращаться с бумагой и ручкой. Правда, спустя несколько месяцев пациент опять погрузился в состояние комы.

Второй пациенткой стала 50-летняя женщина, пребывавшая в коме два с половиной года после остановки сердца и реанимации. После стимуляции она смогла отвечать, двигая пальцем и головой. Также ей удается узнавать предметы.

Третьим пациентом стал мужчина 58 лет, попавший в автокатастрофу. Он на стимуляцию мозга ультразвуком не отреагировал.

Напомним, немецкие ученые обнаружили инфекцию, которой за неделю отравились уже 7 тыс. человек.