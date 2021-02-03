Скачать
Среда, 03.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине
Итоги дня 2 февраля: приговор Навальному и пожар в "Эпицентре" на Николаевщине
Протесты сторонников Навального в России: что там происходит, фото и видео
Протесты сторонников Навального в России: что там происходит, фото и видео
СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone
СНБО ввел санкции против правой руки Медведчука и каналов Zik, 112, Newsone

Второй билет в жизнь: ученые нашли новый метод вывести человека из комы

Второй билет в жизнь: ученые нашли новый метод вывести человека из комы
02:47 Сегодня Телеграф

Медицина не стоит на месте. Американские ученые нашли способ вернуть человека к жизни из состояния комы.

Специалисты смогли вернуть сознание у двух из трех пациентов. Ранее они никак не реагировали на внешние раздражители в течение долгого времени. Медики провели пациентам стимулирование мозга ультразвуком - две десятиминутные сессии с промежутком в неделю,  сообщает Brain Stimulation.

Исследование проводились в Медицинском центре UCLA имени Рональда Рейгана. Первым пациентом был 56-летний мужчина, который 14 месяцев не приходил в сознание после инсульта. После стимулирования он стал проявлять реакцию на простые команды врачей и на имена родственников. Даже смог обращаться с бумагой и ручкой. Правда, спустя несколько месяцев пациент опять погрузился в состояние комы.

Второй пациенткой стала 50-летняя женщина, пребывавшая в коме два с половиной года после остановки сердца и реанимации. После стимуляции она смогла отвечать, двигая пальцем и головой. Также ей удается узнавать предметы.

Третьим пациентом стал мужчина 58 лет, попавший в автокатастрофу. Он на стимуляцию мозга ультразвуком не отреагировал.

Напомним, немецкие ученые обнаружили инфекцию, которой за неделю отравились уже 7 тыс. человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 180

Все по теме:

США, Кома, Пациент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вторая за сутки: в Киеве девочка прыгнула с 17 этажа (фото)
02 В России новые протесты после приговора Навальному: все детали, фото и видео
03 Навальный нарисовал жене сердечко на стекле и перестал улыбаться: видео прощания из суда
04 Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание
05 А раньше так нельзя было? Как в сети отреагировали на арест активов Тараса Козака и запрет каналов Медведчука
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеканалы Zik, NewsOne и &quot;112 Украина&quot; прекратили вещание
Телеканалы Zik, NewsOne и "112 Украина" прекратили вещание
Суррогатное дитя в Днепре: родила, чтобы решить финансовые вопросы, но пока ни денег, ни ребенка
Суррогатное дитя в Днепре: родила, чтобы решить финансовые вопросы, но пока ни денег, ни ребенка
Еще минус рейтинг Зеленскому: первоочередная вакцинация топ-чинов наделала шуму в Украине
Еще минус рейтинг Зеленскому: первоочередная вакцинация топ-чинов наделала шуму в Украине
Группа Go_A представила три песни для Евровидения-2021: жюри выбрало лучшую
Группа Go_A представила три песни для Евровидения-2021: жюри выбрало лучшую
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь