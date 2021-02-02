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"Кушать нужно так, чтобы через час не бежать к холодильнику": Анита Луценко - о похудении на карантине

"Кушать нужно так, чтобы через час не бежать к холодильнику": Анита Луценко - о похудении на карантине
19:00 Сегодня Телеграф

Работа онлайн выбивает людей из колеи, нарушает привычный активный образ жизни и расслабляет, а многим – добавляет лишние килограммы. Как изменить образ жизни, сделав ее активней и здоровее, с чего начать и как не навредить организму? Об этом и не только в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала известный фитнес-тренер и звезда шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко. Спойлер: по словам Аниты, худеть можно вкусно и сытно.

– Анита, с чего начать и как заставить себя двигаться?

– Начинать нужно с малого, для начала – просто ходить. Не обязательно сразу пройти 10 тысяч шагов. Если человек ходит в день 2000 шагов – пройти 3000. И понемногу увеличивать. Если лень или нет возможности ходить в спортзал, прекрасно можно заниматься дома. У себя на странице в Instagram во время карантина я проводила онлайн-тренировки. Это пять разных видов нагрузок: на верх, низ, интимные женские мышцы, растяжку. В связи с тем, что наши формы тесно связаны с едой, то, чтобы похудеть, нужно полноценно питаться три-четыре раза в день, не заменять нормальную еду кофе с конфетами или чаем с вафелькой.

– Есть небольшими порциями?

– Как раз наоборот – нужно кушать полноценно, так, чтобы чувствовать силы и через час не бежать к холодильнику.

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– Как вы относитесь к популярному среди многих знаменитостей интервальному голоданию?

– Каждая диета основана на том, что сокращается количество употребляемых калорий. Эта диета работает немного по-другому: время, когда можно употреблять пищу ограничено длительным интервалом. Но такая диета подходит далеко не всем. Она противопоказана тем, кто испытывает проблемы с желчным пузырем, а таких людей очень много.

Анита Луценко

– Как найти мотивацию, чтобы сделать первый шаг и пересмотреть отношение к еде и физическим активностям?

– Абсолютно уверена, что убедить и заставить невозможно. Мотивация – это очень индивидуально. Человек сам должен прийти к пониманию необходимости изменений. Как правило, срабатывает тогда, когда "припечет" – появляются проблемы со здоровьем, когда становиться совсем плохо или отражение в зеркале совсем перестает устраивать.

– А что для вас стало отправной точкой, когда вы начали худеть после родов?

– Во время беременности я поправилась на 20 килограмм. У меня была договоренность по поводу фотосессии. В весе 70 килограммов это было бы не очень хорошо. Поэтому я решила применить все, что сама советовала худеющим, за три месяца я привела себя в форму и сфотографировалась на обложку журнала.

– Как относитесь к бодипозитиву?

– Считаю, что тело – это личное дело каждого. Кому-то нравится быть худым, кому-то не мешают пышные формы. Я же могу заботиться только о своем теле или быть полезной тем, кто хочет изменить свое. Никому ничего не навязываю.

Анита Луценко

– Часто ли к вам обращаются известные люди с просьбой помочь похудеть?

– Иногда я берусь за это в индивидуальном порядке, но не на постоянной основе. Просто даю ориентир, делюсь советами по питанию и тренировкам, а дальше человек сам занимается.

– Не боитесь делиться секретами?

– А нет никаких секретов. Есть только физиология. Все основано только на этом, а не на мифах.

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– В своих постах в сети вы развенчиваете эти мифы. Назовите основные заблуждения.

– Первый миф о воде. Часто говорят о том, что нужно пить по два литра ежедневно. Это неправильно. Нельзя себя насиловать, пить нужно по жажде по потребностям. Второй – кушать нужно часто и дробно. При этом у нас в голове постоянно стоит вопрос: "Что же я съем на следующий раз?". Плюс желудок не растягивается достаточно, организм не получает сигнал о том, что "наелся". Поэтому я только за три полноценных приема пищи, можно добавить один перекус. И миф о полезности фрешей и фруктов. На самом деле, фрукты – это сахар. Не нужно от них отказываться совсем, но важно помнить, если съедать килограмм яблок в день, то этот сахар превращается в жир, точно так же, как от картошки фри.

– Как карантин отразился на вашей работе?

– Мне очень повезло, поскольку еще восемь лет назад я перевела свою деятельность онлайн. Уже тогда это было рациональным решением. Это дает возможность не быть привязанным к одному месту, а иметь возможность работать в любой точке мира и получать удовольствие от жизни. Поэтому карантин никак не повлиял на мой обычный день. Как правило, я работаю в сети, создаю новые проекты, пишу книги. Как раз сейчас выйдет новая – "Сделаем это по-быстрому". В ней собрано 125 рецептов вкуснейших здоровых блюд, на приготовления которых можно потратить минимум времени.

Анита Луценко

– Во сколько вы просыпаетесь, с чего начинаете свой день?

– Мой график зависит от того, когда просыпается дочка. Обычно, это в 8.30. Иногда встаю раньше, тогда появляется время для себя. Ищу баланс между работой, воспитаем ребенка и семьей. Ни у кого не бывает идеальных условий для всего. Порой тоже не хватает времени для тренировки или приходится ее сокращать. Но важно уделять занятиям хотя бы 10-20 минут с утра. И тогда все будет в порядке. Не думаю, что большинство мечтает о супернакачанном теле с мышцами и кубиками. Это, скорее, вызывает удивление. Из своего опыта скажу, что большинство просто хочет иметь нормальное тело, при этом позволять себе съесть кусок торта по праздникам. Я за здоровый баланс – не изнурять себя физическими нагрузками и диетами, но и не лежать целыми днями на диване. При любой возможности нужно двигаться, увлекаться активностями.

– На карантине вы побывали в Америке. Это был отдых или работа?

– Я поехала, чтобы сменить обстановку и перегрузиться. Но в этой поездке произошла случайная встреча с продюсером в Голливуде. Я собиралась уже возвращаться, как неожиданно пришло сообщение о том, что со мной хочет встретиться один продюсер. Все совпало. Эта встреча вдохновила меня. Поездки и путешествия всегда благоприятно влияют на создание новых проектов.

– Какой результат этой встречи?

– Мы выходим на мировой рынок. Пока не могу говорить подробнее, но у нас выходит приложение за пределами Украины. Но это не значит, что я куда-то переезжаю. В первую очередь, я – тренер, у которого есть обязанности здесь.

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Здоровье, Правильное питание, Интервью, Анита Луценко.
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