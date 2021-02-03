Скачать
Четверг, 04.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Удар Зеленского по Медведчуку: как выигрывает Ахметов и почему страдает Порошенко
Удар Зеленского по Медведчуку: как выигрывает Ахметов и почему страдает Порошенко
Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
Навальный за решеткой - что дальше? Сценарии для Путина и роль Евросоюза
Навальный за решеткой - что дальше? Сценарии для Путина и роль Евросоюза
"Ман Сити" перед "Ливерпулем" упрочил свое лидерство в АПЛ (видео)
"Ман Сити" перед "Ливерпулем" упрочил свое лидерство в АПЛ (видео)

После вакцинации тесты на коронавирус все равно могут быть положительными: названо 5 причин

После вакцинации тесты на коронавирус все равно могут быть положительными: названо 5 причин
23:49 Ср, 3 Февраль 2021 Телеграф Фото: pexels.com

Вакцина от Covid-19 не обеспечивает полную или немедленную защиту, а это означает, что заразится и получить положительный результат теста на вирус после вакцинации все еще возможно.  Об этом сообщает CNN.

Почему же такое случается?

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, для того, чтобы вакцина подействовала, требуется от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому Вы можете получить положительный результат еще до того, как сработает вакцина.

Также, положительный результат на коронавирус может быть показан из-за того, что вакцина не на 100% эффективна. Вакцины Pfizer и Moderna очень эффективны, однако не обеспечивают полной защиты.

ВОЗ выпустила предупреждение о вакцине Moderna: кому ее лучше не применять

Профессор профилактической медицины в Департаменте политики здравоохранения Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер рассказал, что ученые еще не знают, смогут ли вакцины предотвратить заражение вирусом или полностью защитить от инфекции.

Если у вас нет симптомов, а тест на Covid-19 все равно положительный - это также может означать, что даже если вы вакцинированы, вы можете распространять болезнь.

Также, Вы можете получить положительный результат на ковид, потому что были инфицированы до вакцинации и могли просто не знать об этом.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что появились данные о побочных эффектах от вакцин Pfizer-BNT и Moderna.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 102

Все по теме:

Вакцина, Здоровье, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский затеял масштабную проверку подразделений ВСУ на Донбассе: что произошло
02 Больной коронавирусом украинец покончил с собой прямо на глазах у врачей: детали трагедии
03 В Украине закроют не только "112 Украина", NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
04 Названа причина аварии на Запорожской ТЭС
05 Чистосердечное признание? Одесский депутат удивил заявлением на сессии горсовета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине закроют не только &quot;112 Украина&quot;, NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
В Украине закроют не только "112 Украина", NewsOne и ZIK: что об этом сказал Данилов
Как украинцы отнеслись к блокировке каналов Медведчука: данные опроса
Как украинцы отнеслись к блокировке каналов Медведчука: данные опроса
Итоги дня 3 февраля: скандал вокруг блокирования каналов Медведчука, внезапная проверка ВСУ на Донбассе
Итоги дня 3 февраля: скандал вокруг блокирования каналов Медведчука, внезапная проверка ВСУ на Донбассе
Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 4 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь