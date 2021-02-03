После вакцинации тесты на коронавирус все равно могут быть положительными: названо 5 причин

Вакцина от Covid-19 не обеспечивает полную или немедленную защиту, а это означает, что заразится и получить положительный результат теста на вирус после вакцинации все еще возможно. Об этом сообщает CNN.

Почему же такое случается?

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, для того, чтобы вакцина подействовала, требуется от нескольких дней до нескольких недель. Поэтому Вы можете получить положительный результат еще до того, как сработает вакцина.

Также, положительный результат на коронавирус может быть показан из-за того, что вакцина не на 100% эффективна. Вакцины Pfizer и Moderna очень эффективны, однако не обеспечивают полной защиты.

Профессор профилактической медицины в Департаменте политики здравоохранения Университета Вандербильта доктор Уильям Шаффнер рассказал, что ученые еще не знают, смогут ли вакцины предотвратить заражение вирусом или полностью защитить от инфекции.

Если у вас нет симптомов, а тест на Covid-19 все равно положительный - это также может означать, что даже если вы вакцинированы, вы можете распространять болезнь.

Также, Вы можете получить положительный результат на ковид, потому что были инфицированы до вакцинации и могли просто не знать об этом.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что появились данные о побочных эффектах от вакцин Pfizer-BNT и Moderna.