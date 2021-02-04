12 главных витаминов: доктор Комаровский напомнил в каких продуктах они содержатся

В такое непростое время, как пандемия, когда вокруг нас так и бродит коварный вирус, нашему организму просто необходима поддержка в виде витаминов. Однако это не значит что нужно горстями глотать различные таблетки. Достаточно знать, какие продуты богаты различными витаминами.

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Инстаграм решил напомнить своим подписчикам, в каких же продуктах содержится тот или иной витамин.

Евгений Олегович опубликовал некую инфографику, в которой наглядно показано какие продукты богаты определенным витамином.

"Сохраняйте, чтобы не потерять" - советует доктор Комаровский.

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