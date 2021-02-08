Антибиотик и пробиотик: врач объяснил, почему не стоит одновременно принимать препараты

Вокруг антибиотиков в медицинских кругах давно ходят легенды и мифы, которые некоторые светила науки опровергают, другие же, наоборот, пытаются оправдать как с научной точки зрения, так и по субъективным меркам. Кроме этого, всегда возникает вопрос, который очень интересует людей во время лечения некоторых заболеваний - стоит ли принимать антибиотики и пробиотики одновременно, или лучше не рисковать своим здоровьем.

Известный украинский врач-анестезиолог Павел Сильковский на странице в Facebook объяснил на примере, почему данные препараты не стоит пить одновременно, потому как антибиотик и пробиотик являются антагонистами

"Представьте, что в доме завелись мыши и хозяин принес кота, чтобы их выловить. Но при этом параллельно выпускает в дом домашних хомячков. Что будет делать кот? Бегать искать быстрых мышей? А для чего, если он может спокойно ловить хомячков?", - пишет Сильковский. К тому же, антибиотик нейтрализует принимаемый пробиотик. Он может тратить свою силу на пробиотик вместо того, чтобы влиять на патогенную флору. А инфекция себе гулять дальше. С распространением по организму, вызывая осложнения.

"Пробиотик может быть нужен. Хотя и не так часто, как мы к тому привыкли. Но если и так, то после лечения антибиотиками, а не вместе с ними. Чтобы от потраченных средств была какая-то польза, а не вероятный вред", - объяснил врач.

Немного не согласен с точкой зрения Павла Сильковского другой известный врач Тарас Жировецкий, который под постом в комментариях написал о том, что утверждение "пробиотик нейтрализует антибиотик" - это фейк.

"Пробиотик не работает когда мы даем антибиотик и это факт. Но маркетинг сильнее поэтому маркетологи знают на 200% что принимать антибиотик без пробиотика опасно, раз опасно провизор может продать не нужный препарат часто дороже за антибиотик и помочь фармкомпании платить маркетологам", - ответил Жировецкий. Несмотря на маленькую дискуссию, он все же поддержал коллегу в том, что антибиотик не требует прием пробиотиков.

Ранее "Телеграф" писал, нужно ли принимать антибиотики при лечении коронавируса.