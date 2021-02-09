Бронекофе, кетокофе, маслатте: диетолог рассказал, что из себя представляет новый "модный" напиток

Сейчас набирает популярность кофе, приготовленный на сливочном масле с добавлением кокосового масла или на топленом сливочном масле с добавлением МСТ. Напиток имеет несколько названий: бронебойный кофе, bulletproof coffee, бронекофе, кетокофе, маслатте.

Считается, что этот напиток дает больший приток энергии, чем обычный кофе, да и чувство сытости от него длится достаточно долго.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграме решила рассказать своим подписчикам, что же это за напиток и какая от него польза или вред.

Если посмотреть на рецепт этого напитка, в котором содержится 20 г сливочного (топленого масла) и 15 г кокосового (МСТ) масла, станет очевидным, что 35 г жира в один прием действительно может дать хорошую сытость и зарядить человека энергией. Но эти же 35 г жира мы можем получить из обычного приема пищи, в котором кроме жиров, будут и пищевые волокна, и витамины с минералами, и белки.

Создатели этого напитка рекомендуют заменить им завтрак. Однако это может значительно снизить общую питательную ценность рациона. Употребляя бронекофе, вы фактически заменяете питательную еду плохой альтернативой.⁣⁣

Также в бронекофе содержатся насыщенные жиры, избыток которых негативно влияет на обмен холестерина и сосуды.⁣⁣ А масло в сочетании с кофе может повысить уровень холестерина. ⁣⁣⠀

Чашка этого напитка, если пить его лишь время от времени, не повредит здоровому человеку. Однако регулярное употребление бронекофе, особенно вместо завтрака или другого приема пищи, не лучшая идея. Напиток не заменит полноценного приема пищи.⁣⁣⠀

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

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