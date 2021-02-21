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Кости и вредные добавки: какую колбасу лучше не покупать

Кости и вредные добавки: какую колбасу лучше не покупать
11:34 Сегодня Телеграф

Колбасные изделия на прилавках магазина часто содержат различные добавки. Некоторые из них могут нести угрозу здоровью человека.

 Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заведующий кафедрой технологии мяса и мясных продуктов, профессор, доктор технических наук Василий Пасичный.

"В колбасах мясосодержащих надо больше контролировать содержание мяса механической обвалки, поскольку данное сырье получается при добавлении костей, и в принципе включает в себя не совсем полезные вещества", - отметил эксперт.

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В то же время, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Вадим Шипулин перечислил наиболее опасные добавки для человеческого организма в колбасе.

"Разные добавки. Многие зашифрованы определенными "ешками". Например, сейчас в колбасу достаточно часто добавляют глютен. Сейчас гастроэнтерологи говорят, что примерно 1 из 300 человек имеет непереносимость глютена, и безусловно, даже в небольших количествах глютен может вызвать проблемы с кишечником", - уточнил медик.

Напомним, назван список продуктов, чрезмерное употребление которых может вызвать проблемы со здоровьем.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Пищевые добавки, Продукты питания, Колбаса.
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