Какой он - полезный бутерброд?: диетолог рассказала об ингредиентах

Известный диетолог и Светлана Фус, которая приобрела наибольшую известность благодаря проекту "Зважені та щасливі" на телеканале "СТБ", поделилась с подписчиками секретами того, как сделать бутерброд наиболее полезным. Также недавно Фус рассказала, какие продукты питания являются "антистрессовыми".

На своей страничке в соцсети Инстаграм консультант по питанию выложила интересную инфографику, на которой продемонстрированы полезные ингредиенты для создания вкусного бутерброда без вреда для здоровья.

Если вы любите бутерброды, говорит Светлана Фус, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты:

Хлеб для бутерброда должен быть из цельнозерновой муки.

Добавляем важный компонент - мясо, рыбу или птицу, желательно в отварном виде, приготовленную на пару или запеченную.

Никаких соусов и майонеза! "Специальные" соусы очень калорийны и часто не очень натуральны. Если хочется, то используйте смешанное с зеленью авокадо или немного горчицы.

Не забываем про зелень и овощи - чем больше, тем лучше. Они увеличат объем и лучше насытят.

Для вкуса можно положить пряной зелени. В меру.

View this post on Instagram A post shared by Диетолог Светлана Фус (@dietolog.fus)

Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как правильно выбирать авокадо, и на что нужно обращать внимание в первую очередь.