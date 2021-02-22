Какой он - полезный бутерброд?: диетолог рассказала об ингредиентах

Известный диетолог и Светлана Фус, которая приобрела наибольшую известность благодаря проекту "Зважені та щасливі" на телеканале "СТБ", поделилась с подписчиками секретами того, как сделать бутерброд наиболее полезным. Также недавно Фус рассказала, какие продукты питания являются "антистрессовыми".
На своей страничке в соцсети Инстаграм консультант по питанию выложила интересную инфографику, на которой продемонстрированы полезные ингредиенты для создания вкусного бутерброда без вреда для здоровья.
Если вы любите бутерброды, говорит Светлана Фус, то сделайте их полезными. Для этого главное подобрать правильные ингредиенты:
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Ранее диетолог Светлана Фус рассказала, как правильно выбирать авокадо, и на что нужно обращать внимание в первую очередь.