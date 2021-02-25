Правильное питание и занятия дома: мужчина поделился секретом своего похудения на 29 кг

33-летнего Ритеша Шриваставы неожиданное увеличение веса сделало центром шуток в кругу друзей, он также испытал ужасное апноэ во сне. Зная, что нужно поработать над своим образом жизни, пока не стало слишком поздно, Ритеш начал читать о диетах и занялся легкой домашней тренировкой. В результате мужчина весив 102 киллограма за четыре месяца потерял 29 киллограм.

Об этом сообщили E TIMES.

"Главной мотивацией к похуданию для меня были нарастающие проблемы со здоровьем. У меня был тяжелый случай апноэ во сне, по поводу которого я обратился к врачу. Мой врач сказал мне, что единственный способ исправить это - похудеть, и если я наберу еще вес, это может стать летальным. Я хотел жить без стресса и осложнений, поэтому я похудела. Теперь я счастливее и здоровее, чем когда-либо", - рассказал Ритеш.

Питание

"Мой завтрак: я начинаю свой день с чашки черного кофе и любого салата (фрукты / овощи / немного протеина)

Мой обед: Мне хватает тарелки фруктов.

Мой ужин: я стараюсь есть растительные белки с обжаренной зеленью и коричневым / черным рисом. Иногда это могут быть домашние тако.", - сообщил мужчина.

Тренировки

"Я не хожу в спортзал. Я стремлюсь ходить на 20-25 000 шагов в день и делаю отжимания, скручивания, планки только дома. Я стараюсь быть максимально регулярным и не пропускаю тренировки.

Я храню коллекцию своих фотографий до и после трансформации. Этого достаточно для меня, чтобы мотивировать меня вернуться к своей цели и стать лучше.", - отмечает он.

Все было сложно! Эмоционально и физически это было чертовски утомительно. Меняется ваша походка, вы испытываете одышку, вы совсем не хотите, чтобы на вас щелкали, и, в конце концов, вы становитесь центром всех шуток. Казалось, что люди хотят говорить только о том, какой я толстый!

Что изменилось

Я перестал заказывать еду на улице. Это не что иное, как токсическая зависимость! Теперь я готовлю еду самостоятельно.

Я также начал читать информацию о рекомендациях по питанию, калориях (хороших и плохих) и проверять каждый кусочек пищи, который приходил мне в голову. Хороший план похудения - это математика, некоторая осведомленность и ваша способность выполнять это", - рассказал Ритеш.

Так, он перешел с 38-дюймовых джинсов на 30-дюймовые за 4 месяца. "Так что, в принципе, это вполне возможно для других, и каждый может это сделать. Моя 57-летняя мама начала правильно питаться и за 30 дней похудела на 5 кг! Так что просто реализуйте свой план и вперед!", - говорит мужчина.

Стоит напомнить, что ранее молодая мама, 30-летняя Виктория Дударчик рассказа, как похудела на 17 кг в домашних условиях.