"Усатая сволочь": Комаровского обвинили в проблемах с российской медициной

Известный украинский врач Евгений Комаровский опубликовал одно из писем, полученных им из России, в котором его обвинили в пропаганде запрета безрецептурной продажи антибиотиков, из-за чего "многие люди обречены на верную гибель".

Соответствующее письмо, а также ответ на него Комаровский опубликовал в своем аккаунте в YouTube.

"Из-за вашей пропаганды скоро в России нельзя будет купить антибиотик без рецепта. Учитывая то, что попасть к врачу очень сложно, а еще сложнее доказать кандидату в доктора, что мне нужен именно этот антибиотик, многие люди обречены на верную гибель. И все благодаря вам, усатая сволочь!!!", - привел он текст пришедшего письма.

На это Комаровский сыронизировал, что виноват в том, что врачи не понимают, нужен ли пациенту антибиотик, а также в том, что в России невозможно попасть к врачу.

"Будь моя - усатой сволочи - воля, я бы без специальных курсов, без образования, без базовых ответов на вопросы, что для вашего ребенка хорошо, что плохо, я бы вам размножаться не разрешил", - подытожил врач.