Скачать
Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден обвалит рейтинг Зеленского: куда и как перетекают симпатии украинцев
Байден обвалит рейтинг Зеленского: куда и как перетекают симпатии украинцев
Итоги дня 8 марта: Международный женский день в Украине, акция под дачей Зеленского
Итоги дня 8 марта: Международный женский день в Украине, акция под дачей Зеленского
Апелляции Трампа по итогам выборов в США: Верховный Суд принял окончательное решение
Апелляции Трампа по итогам выборов в США: Верховный Суд принял окончательное решение
В Крыму на грани уничтожения оказался уникальный парк - жители полуострова в отчаянии
В Крыму на грани уничтожения оказался уникальный парк - жители полуострова в отчаянии

Ученые приблизились к ответу на вопрос, могут ли вакцинированные мамы передавать антитела от коронавируса детям

Ученые приблизились к ответу на вопрос, могут ли вакцинированные мамы передавать антитела от коронавируса детям
02:39 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Предварительные исследования показали, что беременные женщины, переболевшие COVID-19 или были вакцинированы, скорее всего, передадут антитела своим новорожденным детям. 

К такому выводу пришли эксперты медицинского центра Шаарей Цедек в Иерусалиме, сообщает The Jerusalem Post

Несмотря на то, что давно известно, что различные антитела могут передаваться от матери к младенцу во время грудного вскармливания, научных исследований об антителах к коронавирусу все еще остается немного. 

Неонатолог и заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных в Шаарей Цедек Алена Бин-Нун отметила, что можно с уверенностью предположить, что матери которые переболели COVID-19 или были вакцинированы во время беременности передают антитела своим детям. 

Беременным женщинам в Израиле рекомендуют сделать прививку от коронавируса во втором или третьем триместре. 

"Многие женщины были вакцинированы в Израиле, и никаких побочных эффектов не выявлено", - сказала Бин-Нун.

Также она подчеркнула, что для эффективной передачи антител от коронавируса необходимо хотя бы первые шесть месяцев вскармливать младенца исключительно грудным молоком. 

"Чем больше грудного молока получает ребенок, тем выше количество антител", - добавила Бин-Нун. 

Как сообщалось ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о некоторых случаях побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 102

Все по теме:

Беременность, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевский размах: в Беларуси опубликовали сенсационный фильм-расследование о роскошной жизни Лукашенко (видео)
02 Крупнейший город Экваториальной Гвинеи взлетел на воздух: множество погибших и пострадавших - видео взрывов
03 Олени, перебегая дорогу, чуть не затоптали машину - момент наскока попал на видео
04 Оккупационные "власти" ОРДЛО готовятся к боевым действиям, - правозащитники
05 Россия впервые за 12 лет будет представлена на "Евровидении" песней на русском языке: подробности
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Президент в субботу приехал на работу, чтобы меня прособеседовать&quot;: Мендель рассказала, как получила работу у Зеленского
"Президент в субботу приехал на работу, чтобы меня прособеседовать": Мендель рассказала, как получила работу у Зеленского
&quot;Женщинам место на кухне&quot;: на Burger King обрушилась волна гнева из-за неудачного твита в честь 8 марта
"Женщинам место на кухне": на Burger King обрушилась волна гнева из-за неудачного твита в честь 8 марта
Смертельное ДТП в Польше: двух украинцев отказываются лечить из-за отсутствия страховки
Смертельное ДТП в Польше: двух украинцев отказываются лечить из-за отсутствия страховки
Какой праздник 9 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 9 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь