Ученые приблизились к ответу на вопрос, могут ли вакцинированные мамы передавать антитела от коронавируса детям

Предварительные исследования показали, что беременные женщины, переболевшие COVID-19 или были вакцинированы, скорее всего, передадут антитела своим новорожденным детям.

К такому выводу пришли эксперты медицинского центра Шаарей Цедек в Иерусалиме, сообщает The Jerusalem Post.

Несмотря на то, что давно известно, что различные антитела могут передаваться от матери к младенцу во время грудного вскармливания, научных исследований об антителах к коронавирусу все еще остается немного.

Неонатолог и заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных в Шаарей Цедек Алена Бин-Нун отметила, что можно с уверенностью предположить, что матери которые переболели COVID-19 или были вакцинированы во время беременности передают антитела своим детям.

Беременным женщинам в Израиле рекомендуют сделать прививку от коронавируса во втором или третьем триместре.

"Многие женщины были вакцинированы в Израиле, и никаких побочных эффектов не выявлено", - сказала Бин-Нун.

Также она подчеркнула, что для эффективной передачи антител от коронавируса необходимо хотя бы первые шесть месяцев вскармливать младенца исключительно грудным молоком.

"Чем больше грудного молока получает ребенок, тем выше количество антител", - добавила Бин-Нун.

Как сообщалось ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о некоторых случаях побочных эффектов после вакцинации от коронавируса.