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Далеко не "супер-фуд": диетолог рассказал, почему пользу яблок переоценивают

Далеко не "супер-фуд": диетолог рассказал, почему пользу яблок переоценивают
Обновлено 07:33 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Яблоки - один из самых популярных фруктов в мире. Они ценятся за богатство вкусов, ароматов и доступность. Даже многие доктора советуют регулярно употреблять как минимум два яблока в день. Однако так ли они полезны, как все говорят.⁣⁣⠀

⁣Диетолог Светлана Фус на своей странице в Инстаграм рассказала, что пользу яблок, несколько переоценивают. ⁣⁣

Да, блюда из яблок улучшают работу пищеварительной системы, помогают при запорах, поддерживают состоянье микрофлоры. Благодаря низкой калорийности яблоки помогают стать стройнее и красивее, в ⁣⁣них практически не бывает токсичных металлов, но что касается витаминов, то яблоки содержат их мало.

Яблоки

К примеру, аскорбиновой кислоты в 100 г - 4,6-10 мг, тогда как в цитрусовых до 60 мг. Выходит, что, чтобы помощью яблок пополнить суточную норму витамина С, придется потребить 1 - 1,5 килограмма яблок. Эмаль зубов и кишечник за это вам спасибо не скажут.

Яблоки также не лидеры по содержанию каротина, фолиевой кислоты и других витаминов. Поэтому, чтобы обеспечить необходимое их количество, нужно есть не только яблоки, но и все остальные группы продуктов – злаки, крупы, мясо, рыбу, молочку и др.⠀

Также, ошибочно считать, что яблоки богаты железом. Сравним: 100 граммов яблок содержат до 0,12 мг железа, а такое же количество персиков или бананов – до 0,3 мг, в свекле и тыкве по 0,8 мг, а в брокколи - 0,7 мг железа.

Яблоки возле корзины

Но, даже несмотря на то, что яблоки далеко не "супер-фуд", все же целебных свойств в них много.

Ранее, "Телеграф" писал, что Светлана Фус опровергла миф о вреде холестерина. Диетолог рассказал, насколько он важен для нормально и слаженной работы организма, и сообщила, сколько необходимо употреблять холестерина в день для нормальной деятельности. ⁣⁣

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Питание, Здоровье, Диетолог, Яблоки, Светлана Фус.
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