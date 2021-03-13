Врач подсказал, как восстановить организм после коронавируса и сколько времени на это нужно

Главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий, который сделал прогноз по коронавирусу в европейских странах, рассказал про восстановления организма после атаки Covid-19.

После болезни мы ослаблены и нуждаемся в покое, отдыхе, хорошем питании для того, чтобы вернуться к тому состоянию, которое было до болезни, отмечает врач у себя на странице в Facebook.

"Что я не рекомендую - это большие физические нагрузки, работу по 14 часов в сутки, употребление алкоголя, празднование различных событий, далекие сложные переезды", - делится Жиравецкий, добавив, что всем, кто имеет сопутствующие заболевания, следует обратиться к своему лечащему врачу и предупредить, что вы перенесли коронавирус. При необходимости врач назначит дополнительные обследования для того, чтобы понять объективно, как болезнь повлияла на ваш организм.

Сколько времени нужно для полной реабилитации?

Тарас Жировецкий объясняет, что в каждом случае это индивидуально, но чем больше было поражение легких на КТ, тем длиннее будет реабилитация: "Изменения на КТ могут оставаться еще несколько месяцев".

По словам врача, компьютерную томографию нужно проводить по рекомендации врача, особенно повторную, когда у вас исчезли все симптомы заболевания.

"Для оценки состояния работы организма можно выполнить лабораторные тесты - общий анализ крови, общий анализ мочи, печеночные пробы, почечные пробы, мочевую кислоту, железо, глюкозу. Эти тесты не являются специфическими, но объективно укажут на работу вашего организма в целом", - подытожил Жировецкий.

Напомним, что львовский врач Тарас Жировецкий выступает против свободной продажи лекарств в Украине.