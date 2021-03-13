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Суббота, 13.03.2021
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Врач подсказал, как восстановить организм после коронавируса и сколько времени на это нужно

Врач подсказал, как восстановить организм после коронавируса и сколько времени на это нужно
06:18 Сегодня Телеграф Фото: facebook Тарас Жировецкий

Главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий, который сделал прогноз по коронавирусу в европейских странах, рассказал про восстановления организма после атаки Covid-19.

После болезни мы ослаблены и нуждаемся в покое, отдыхе, хорошем питании для того, чтобы вернуться к тому состоянию, которое было до болезни, отмечает врач у себя на странице в Facebook.

"Что я не рекомендую - это большие физические нагрузки, работу по 14 часов в сутки, употребление алкоголя, празднование различных событий, далекие сложные переезды", - делится Жиравецкий, добавив, что всем, кто имеет сопутствующие заболевания, следует обратиться к своему лечащему врачу и предупредить, что вы перенесли коронавирус. При необходимости врач назначит дополнительные обследования для того, чтобы понять объективно, как болезнь повлияла на ваш организм.

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Сколько времени нужно для полной реабилитации?

Тарас Жировецкий объясняет, что в каждом случае это индивидуально, но чем больше было поражение легких на КТ, тем длиннее будет реабилитация: "Изменения на КТ могут оставаться еще несколько месяцев".

По словам врача, компьютерную томографию нужно проводить по рекомендации врача, особенно повторную, когда у вас исчезли все симптомы заболевания.

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"Для оценки состояния работы организма можно выполнить лабораторные тесты - общий анализ крови, общий анализ мочи, печеночные пробы, почечные пробы, мочевую кислоту, железо, глюкозу. Эти тесты не являются специфическими, но объективно укажут на работу вашего организма в целом", - подытожил Жировецкий.

Напомним, что львовский врач Тарас Жировецкий выступает против свободной продажи лекарств в Украине.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.
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